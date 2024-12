Emanuele Sesti della Libertas Lamezia alla Salento Half Marathon

Lamezia Terme - Domenica 15 si è svolta a Collepasso - Lecce la 38esima edizione della mezza maratona di km 21.097. Alla partenza circa 800 partecipanti provenienti dalle regioni limitrofe su di un percorso cittadino di km 7 da ripetere tre volte si sono dati battaglia già dai primi metri il leccese Riso Biagio e il lametino Emanuele Sesti, ad avere ragione per la vittoria finale è stato il primo con il tempo 1h.11.36 con un solo minuto di vantaggio sul lametino che ha concluso la gara in 1h12.33. Gregorio Sesto tecnico dell’atleta lametino ha espresso grande soddisfazione per come è stata interpretata la gara e per il risultato finale dove l’atleta Emanuele Sesti si è migliorato di ben due minuti rispetto al suo record personale stabilendo la migliore prestazione regionale della Calabria per l’anno 2024. Buone notizie anche da Pisa dove l’atleta Antonio Zarola ha concluso la sue ennesima Maratona con il tempo di 4h e 18’.

