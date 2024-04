Il giovane atleta lametino Alessandro Pullia in partenza per i campionati italiani junior di pugilato

Lamezia Terme - È in partenza il giovane pugile lametino Alessandro Pullia. Andrà a Chianciano Terme, dove lo scorso mese si è qualificato per le fasi finali dei campionati italiani junior di pugilato che si svolgeranno il 19/20/21 aprile, battendo il campione Abbruzzese. In questa fase il lametino ha match molto difficili da affrontare. Nella sua categoria di peso i 57kg ci sono pugili come Mattia Turrin campione del Lazio con numerose esperienze europee ed internazionali e atleta facente parte della squadra azzurra, nella medesima categoria anche il campione siculo Salvatore Lo Piccolo atleta leggendario.

Alessandro Pullia dichiara "mi sento pronto a questa nuova sfida, un po’ amareggiato per l’influenza avuta la scorsa settimana che non mi ha permesso di allenarmi al meglio. Ma sono consapevole dei miei mezzi. Non temo nessuno, pur essendo il più piccolo dei campionati sono sicuro di fare bene". Il pugile è stato preparato dai maestri: Minieri, Mastroianni e Mascaro. Sarà quest’ultimo ad accompagnarlo all’angolo durante questa competizione.