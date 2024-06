Il pilota lametino Gullo ospite della FIM Calabria a Cariati

Cariati - Il lametino Claudio Gullo Pilota del Gruppo Caffo 1915 è stato ospite della Delegazione Calabria FIM. Ad attenderlo al Centro Federale Motonautico di Cariati Marina il numero uno della Delegazione Calabrese Domenico "Mimmo" Imperiale insieme al suo Staff. Gullo è stato invitato a Cariati per assistere alle selezioni CONI 2024 (la Finale si svolgerà in Sicilia ad ottobre) per giovanissimi aspiranti piloti di motonautica.

"Al via - è spiegato in una nota - un bel gruppo di ragazzini e ragazzine che si sono approcciati per la prima volta al volante delle moto d'acqua e dei gommoncini messi a disposizione Proprio dalla Federazione Calabria. Claudio Gullo, già Pluricampione d'Italia nell'automobilismo e nel Karting (il primo ed unico pilota Calabrese nella Storia a Vincere titoli Italiani nel Karting) ed attualmente impegnato nel Campionato Italiano di Motonautica Offshore e nel Campionato Europeo Endurance alla guida di Uno Scafo da corsa Chadron 25 s motorizzato Mercury, preparato e gestito dal Team Napoletano Sorbino Offshore 24 e Navigato dell'esperto nonché Campionissimo Diego Testa di Napoli, è l'unico Pilota Calabrese a correre ad alto Livello in Motonautica nel Settore Barche da corsa Endurance/Offshore(in Passato ha ottenuto un 9° posto Mondiale all'esordio nella hydro gp da Circuito in Estonia nel 2016). Oltre ad assistere alla crescita sportiva dei Baby Driver - spiegano - ha potuto saggiare il percorso di gara allestito con apposite boe alla guida della sua moto d'acqua da competizione, un allenamento importante in vista delle prossime gare sull'acqua che andrà ad affrontare a breve”.

"Sono stato felice - precisa Gullo - di poter essere presente alla selezione CONI, vedere tanti giovanissimi approcciarsi con voglia e dedizione verso questo sport mi fa piacere, mi ricorda quando anche io a 5 anni seguivo mio Papà Francesco nelle gare di Kart per poi testarlo io a fine gara, la passione esplode fin da piccoli, ma poi bisogna trovare le persone giuste per andare avanti, Il Delegato Calabrese Imperiale si sta impegnando al massimo per dare a questi Ragazzini un'opportunità di crescita sportiva, io ai miei tempi non ho avuto la stessa fortuna, solo mio papà ha potuto aiutarmi nel motorsport, poi dal 2006 sono stato supportato dal Re dei Liquori Caffo, questi nuovi piloti sono fortunati in quanto hanno dalla loro parte questa Delegazione che sicuramente farà di tutto per aiutarli all'essere al via delle prossime competizioni" e magari già dal 2025 al mio fianco sui campi di Gara avrò qualche giovane".