Il pilota lametino Gullo premiato da Aci Sport Calabria

Lamezia Terme - Si è svolta la Premiazione dei vincitori dei Titoli Acisport Calabria. Alla cerimonia, svoltasi ieri al T Hotel, erano presenti i driver che nel 2023 hanno vinto i titoli di Categoria nel settore slalom Calabria, nel Campionato di Fuoristrada nel Campionato Karting. Inoltre, sono stati premiati anche quelli che hanno vinto le coppe Aci nell'ambito del Civm e Tivm. All'evento anche il Pluricampione Italiano di Automobilismo e Karting, Claudio Gullo, pilota ufficiale del Gruppo Caffo 1915 di Limbadi nonché testimonial Ufficiale per il motorsport del brand Mondiale (da 18 anni) Vecchio Amaro del Capo che è stato invitato dalla Delegazione Acisport Calabria per ricevere un attestato al Merito Sportivo in qualità di Bi-Campione Italiano Aci Karting 2023.

"A Febbraio - ricordano in una nota - il plurititolato della Piana di Lamezia era stato premiato con 2 trofei e 2 medaglie d'oro nella Premiazione Nazionale dei Campioni Italiani Assoluti che si era tenuta a Taormina, in questa occasione la Delegazione Regionale Aci Capitanata da Andrea Gambardella ha voluto onorare Gullo per i titoli conquistati in segno di Soddifazione come Delegazione Calabrese inquanto dal 1961 ad oggi è l'unico kartista Calabrese ad aver Vinto titoli Italiani nella disciplina del karting".

"Sono onorato - queste le sue parole - di essere stato invitato e premiato, è stato un bel gesto di stima fatto dalla Delegazione Aci, io avevo già ricevuto i premi ufficiali a Taormina, ricevere questo riconoscimento anche nella mia zona è comunque una soddisfazione. Essere il Primo Campione Italiano, anzi il Primo bi-Campione italiano di Kart Calabrese è una soddisfazione immensa che resterà per sempre nel mio cuore e nell'albo d'oro Nazionale Acisport Italia, in quanto in futuro magari potranno esserci anche altri a vincere il titolo, ma il primo a riuscirci sono io... ed è una cosa indelebile che rimarrà per sempre. Ringrazio Andrea Gambardella ed il suo staff per il gradito premio".