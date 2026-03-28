Impegno interno per la Promosport. Garibaldina di scena a Cutro. Tutte le gare di Seconda e Terza Categoria 

Lamezia Terme – Nuovo week-end d’impegni per le varie compagini lametine, o comunque dell’hinterland, militanti tra Prima e la Terza Categoria. Andiamo a vedere tutte le gare in programma, alle 15:00, tra oggi e domani.

Promozione

Primo di due consecutivi, l’altro sarà per le festività pasquali, turni di riposo nei due maggiori tornei regionali. Domani non si scenderà in campo per dare spazio alla 62^ edizione del Torneo delle Regioni, che quest’anno si terrà in Puglia. Manifestazione al via già oggi per le Rappresentative Under 19, Under 17 ed Under 15 maschili, nonché per quella femminile. Tra tutte le quattro compagini del CR Calabria, in quest’edizione è presente un solo tesserato di squadre lametine, o comunque dell’hinterland: trattasi del classe 2011 Bautista Nicola Tolosa, in forza all’Under 15 e tesserato per la NSD Sambiase 2023.

Prima Categoria

Decima giornata di ritorno, nonché sestultima, nel raggruppamento B. A riposare, stavolta, saranno Le Castella, Stelle Azzurre e Commenda. Due gli anticipi odierni: Cus Unical – Rogliano e Promosport Lamezia – Brutium Cosenza. Match da vincere senza se e senza ma, quello in programma al “Rocco Riga”, per i lametini, primi e con tre lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Silana che, dal canto suo, domani ospiterà il Città di Cirò Marina. Ancora matematicamente in corsa per il primo posto finale, e conseguente salto diretto in Promozione, anche lo Scandale. A differenza delle prime due, infatti, i crotonesi non dovranno più riposare in questo scorcio finale di stagione. Inoltre, devono ancora affrontare tanto i sangiovannesi, in trasferta, che, tra le mura amiche, la Promosport. E’ ovvio, però, che per sperare concretamente dovranno provare a vincere tutte le sei gare restanti. Tornando alla sfida del “Riga”, la squadra di mister Viterbo deve riprendere il feeling con il successo, interrottosi, due domeniche fa, proprio contro la Silana. Brutium che non ha più nulla da chiedere al campionato, non potendo più centrare un posto nei play-off, ed a secco di punti negli ultimi 180’. Nell’occasione il tecnico dei lametini dovrà fare a meno esclusivamente di capitan Gallo, nei giorni scorsi dovutosi operare alla spalla infortunata e la cui stagione può già dirsi sostanzialmente conclusa.

Trasferta a Cutro, invece, per la Garibaldina. I cutresi, distanti due incollature da quel quinto posto che, comunque, al momento servirebbe a poco per via dell’eccessivo distacco dal secondo, non vincono da sei turni, dai quali hanno raccolto appena due punti. Soveritani in serie utile da 180’ ed ormai chiamati solo a concludere la stagione nella maniera più dignitosa possibile, non essendo previste retrocessioni a seguito dei ritiri in corso d’opera di Petronà e Academy Crotone. Al “Frate Ilario Rostello”, mister Perrone non avrà a disposizione l’infortunato Chiodo.

Seconda Categoria

Decima di ritorno, nonché penultima, tanto nel girone B quanto in quello D. Per quanto concerne quello di pertinenza della Delegazione Provinciale di Cosenza, tutte le gare si giocheranno regolarmente domani pomeriggio, come da regola delle ultime due giornate per garantire la contemporaneità.

La Raffaele Nicastro sarà di scena a Belvedere Marittimo. Cosentini quinti ed in gran forma, avendo vinto cinque delle ultime sei partite. Svanita matematicamente la seconda piazza, i ragazzi del presidente Caccamo sono ora chiamati a difendere l’attuale posto, che consentirebbe loro di giocare in casa, e con due risultati a disposizione, la semifinale play-off. Sabato scorso i lametini non hanno dovuto sprecare neanche una goccia di sudore per incamerare l’intera posta. Il fanalino di coda, e già retrocesso, Fagnano non si è infatti presentato a Lamezia. Di conseguenza si è visto appioppare il 3-0 a tavolino, l’ammenda di 100,00 euro per prima rinuncia ed un ulteriore punto di penalizzazione.

Proprio a Fagnano Castello dovrà recarsi un Pianopoli a digiuno di vittorie da ben dieci turni e che ha sempre pareggiato negli ultimi tre. Fagnanesi sempre sconfitti nelle sedici uscite più recenti. Pianopoletani lontani giusto un paio di incollature da quel quintultimo posto che, al momento, varrebbe la salvezza diretta per via dei più di nove punti di distacco dal Conflenti, penultimo.

Gialloblù del Reventino che invece ospiteranno al “Colosimo” il quasi omonimo Colosimi. Conflentesi obbligati a far risultato per restare aggrappati alla possibilità di giocarsi la permanenza ai play-out. Cosentini a digiuno di vittorie da cinque turni.

Questo il quadro completo di giornata: Audace San Marco – Città di Aprigliano; Belvedere Calcio – Raffaele Nicastro; Conflenti – Colosimi Calcio; Fagnano – Pianopoli; Komunicando IKST – San Michele Donnici; Real Malvito 2024 – Nuova Grisolia Calcio.

Così sono andate le cose lo scorso week-end: : Nuova Grisolia Calcio – Città di Aprigliano 1-0; Pianopoli – Komunicando IKST 0-0; Raffaele Nicastro – Fagnano 3-0; San Michele Donnici – Conflenti 5-0; Audace San Marco – Belvedere Calcio 2-3; Colosimi Calcio – Real Malvito 2024 1-1

Di seguito la classifica aggiornata: San Michele Donnici 50; Nuova Grisolia Calcio 49; Raffaele Nicastro 42; Città di Aprigliano 39; Belvedere Calcio 38; Audace San Marco 31; Real Malvito e Komunicando IKST 22; Colosimi Calcio 21; Pianopoli 20; Conflenti 11; Fagnano# -3

# 4 punti di penalizzazione

Fagnano già retrocesso in Terza.

Anche nel girone D, ovviamente, tutti in campo domani pomeriggio.

Al Comunale di Feroleto Antico, derby dell’hinterland lametino tra i locali ed il Mac 3. Opposte le motivazioni di classifica. Finisse adesso il torneo, i neroverdi di mister Montesanti sarebbero salvi direttamente in virtù del +12 sul Tiriolo, penultimo. Ottimo, in tal senso, l’exploit di domenica scorsa a Briatico, in casa di una diretta concorrente per cercare di evitare i play-out. I serrastrettesi sono reduci dal kappaò interno contro un Città di Tropea che, proprio al Comunale di Migliuso, ha conquistato la matematica promozione in Prima con due turni di anticipo. Il passo falso si è invece rivelato piuttosto doloroso per la compagine del tecnico Scopelliti, essendo stata raggiunta in terza posizione dal lanciato Girifalco.

Di seguito l’intero programma di giornata: Atletico Feroleto – Mac 3; Briatico – U.s. Girifalco; Città di Tropea – Francica; Ricadese – Zungrese; San Costantino Calabro – Comprensorio Vibonese; Stalettì – Tiriolo 2023

Così sono andate le cose lo scorso fine settimana: Comprensorio Vibonese – Ricadese 2-3; Briatico – Atletico Feroleto 0-2; Francica – Stalettì 1-0; Mac 3 – Città di Tropea 1-3; Tiriolo 2023 – San Costantino Calabro 0-0; Zungrese – U.s. Girifalco 1-2

Si riparte da questa classifica aggiornata: Città di Tropea 53; San Costantino Calabro 43; Mac 3 e U.S. Girifalco 38; Ricadese 35; Comprensorio Vibonese 27; Briatico 25; Atletico Feroleto 23; Zungrese 20; Francica# 16; Tiriolo 11; Stalettì 5

# 4 punti di penalizzazione

Città di Tropea già promosso in categoria superiore

Terza Categoria

Penultima giornata nel girone E dell’ultimo dei campionati dilettantistici regionali, dato che lo scorso week-end si è recuperata la sesta di ritorno, a suo tempo non disputata per via della più che condivisibile protesta dell’Aia regionale avverso le crescenti aggressioni ai direttori di gara. Due le sfide anticipate ad oggi. Di seguito le cinque partite in programma tra oggi e domani pomeriggio: Skilletion – Nuova Valle (oggi a Palermiti); Accaria-Galli – Cenadi Calcio (oggi a Feroleto Antico); Amaroni 08 – Maida; Excalibur 1997 – San Pietro Apostolo 1963 (a Migliuso); Invictus Accademy 2024 – Serrastretta (a Platania).

Questi i risultati dell’ultimo turno: Accaria-Galli – Nuova Valle 1-1; Amaroni 08 – Skilletion 2-1; Invictus Accademy 2024 – Maida 3-1; San Pietro Apostolo – Cenadi Calcio 0-2; Serrastretta – Excalibur 4-3

Si riparte dalla seguente classifica aggiornata: Amaroni 42; Serrastretta 34; Invictus Accademy 31; Maida 25; Skilletion 24; San Pietro Apostolo 23; Cenadi 20; Excalibur# 12; Nuova Valle 10; Accaria-Galli 7

# un punto di penalizzazione

Amaroni matematicamente promosso in Seconda categoria con due turni di anticipo

Ferdinando Gaetano