L’Accademia Karate Lamezia trionfa al Gran Prix Under 12

Lamezia Terme - Grande prestazione dell’Accademia Karate Lamezia che trionfa al Gran Prix Karate Under 12, gara che ha visto sui 4 tatami del PalaBorsellino di Vibo Valentia i migliori karateka nati tra il 2014 e il 2015, durante lo scorso weekend. Presenti per l’occasione il Presidente Fijlkam Regionale M° Enzo Migliarese, il Presidente Fijlkam Regionale Settore Karate M° Viola Zangara e i dirigenti del Comitato Regionale Calabrese. L’Accademia Karate Lamezia grazie a 5 medaglie d’oro, 4 d’argento, 3 bronzi e 1 quinto posto si è aggiudicata il primo posto in questa competizione davanti alla Fortitudo Reggio Calabria, al San Marco Argentano (Cosenza) e al Karate Curinga.

Ecco i risultati di questa giornata

Medaglia d’oro per:

Alessandro Rametta cat-32kg kumite (cintura Arancio/Verde)

Jacopo Notte cat-42kg kumite (cintura Blu/Marrone)

Marco Notarianni cat-32kg kumite (cintura Blu/Marrone)

Maria Coccimiglio nel kata (cintura Blu/Marrone)

Alessandro Merola cat-42kg kumite (cintura Arancio/Verde)

Medaglia d’argento per:

Thomas Raso cat-32kg kumite (cintura Bianca/Gialla)

Riccardo Fruci cat-37kg kumite (cintura Arancio/Verde)

Vincenzo Manna nel kata (cintura Arancio/Verde)

Ennio Scarpone cat+47kg kumite (cintura Arancio/Verde)

Medaglia di bronzo per:

Giusi Mantuano cat-32kg kumite (cintura Bianca/Gialla)

Francesco De Gennaro cat-37kg kumite (cintura Arancio/Verde)

Santiago Ferrini nel kata (cintura Arancio/Verde)

Ottimo 5° posto per :

Matilde Vescio nel kata (cintura Arancio/Verde)

Nel pomeriggio è invece andata in scena la qualificazioni ai Campionati Italiani Juniores (16-17 anni), specialità Kumite e Kata.

Risultati nel Kata:

Mattia Astorino, 1° classificato ;

Francesco Valente, 2° classificato.

Risultati nel Kumite:

Gabriele Mariniello 1° classificato cat-61kg

Raso Lorenzo, 2° classificato cat-61kg;

Con le medaglie conquistate, i giovani karateka, si sono garantiti anche il pass per la fase nazionale che si disputerà al Palafijlkam di Ostia Lido dal 21 al 23 Novembre.