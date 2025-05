L’equitazione calabrese brilla con Maurizio Vescio alla Coppa del Presidente di Piazza di Siena

Roma - La passione per l’equitazione, disciplina che coniuga tecnica, armonia e coraggio, torna protagonista grazie alla partecipazione della squadra giovanile calabrese alla prestigiosa Coppa del Presidente – Cavalli, in programma dal 21 al 25 maggio 2025 nella suggestiva cornice di Piazza di Siena, durante il CSIO di Roma. Tra i protagonisti spicca il giovane talento lametino Maurizio Vescio, confermato anche quest’anno tra i rappresentanti della Calabria. Vescio, reduce da un brillante stage tecnico di preparazione, sarà in gara con il suo nuovo compagno di squadra equino, My Kupido dei Folletti, pronto a dimostrare le proprie capacità nel salto ostacoli su un palcoscenico di livello internazionale.

"Il ritorno della Calabria con una squadra ufficiale alla Coppa del Presidente - si legge in una nota - segna un momento significativo per lo sport equestre regionale, reso possibile grazie al lavoro e alla dedizione del tecnico Giovanni Consorti". La squadra sarà composta, oltre che da Vescio, anche da Sofia Aversa, Stefania Azzinnari e Giovanni Casella, mentre Francesca Valeo parteciperà nella categoria pony a titolo individuale. A completare la rappresentanza calabrese ci saranno anche Maria Santagati e Aurora Tirimbò nel Master Bronze, Giuseppe Bagalà e Simona Totti nel Master Talent Giovani Cavalli, e Mirella Stimolo nel Master Silver.

Il cammino di Maurizio è stato reso possibile da un lavoro corale. Fondamentale il sostegno della Federazione Italiana Sport Equestri, per il tramite del Comitato Regionale Calabria presieduto dall’Avv. Michele Valente, e l’impegno instancabile del suo istruttore Pasquale Ionà del team Only Jumping, che guida i suoi giovani allievi con dedizione, portandoli a confrontarsi con i migliori talenti nazionali. Non meno importante è stato il supporto del mondo scolastico: la dirigente Maria Francesca Amendola dell’Istituto Superiore Luigi Costanzo ha infatti dimostrato grande sensibilità, agevolando la partecipazione di Maurizio alle competizioni, segno tangibile di un’alleanza virtuosa tra sport e formazione. "L’equitazione non è solo una disciplina sportiva, ma un vero e proprio percorso di crescita. E il talento e la determinazione di Maurizio Vescio rappresentano una promessa per il futuro di questo sport in Calabria", conclude la nota.