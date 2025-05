La Raffaele & Arpaia Lamezia si arrende al Galatone e si prepara alla seconda fase playoff per la Serie A3

Lamezia Terme - "La Raffaele & Arpaia Lamezia conclude il suo cammino nella prima fase dei playoff con una sconfitta contro il forte Galatone, che gli impedisce di ribaltare il risultato dell’andata e di accedere alla fase successiva per l’accesso alla Serie A3. Nonostante un’ottima prova e un grande recupero nel primo set, i lametini devono arrendersi ai pugliesi, che poi mantengono un vantaggio costante nelle due manches successive, conquistando così il passaggio del turno con i punteggi di 25-22, 25-21 e 25-22" è quanto si legge in una nota.



Dopo la partita, il coach della Raffaele & Arpaia, mister Torchia, ha commentato così: "Sapevamo di dover fare un’impresa, e con il recupero del primo set ci avevamo anche sperato. Tuttavia, onestamente, il pallino del gioco l’hanno avuto più loro che noi. Nell’andata, forse, meritavamo qualcosa di più, ma questa volta non è andata come avremmo voluto. Peccato, ma non c’è tempo di rammaricarsi: già domani ci attende una nuova sfida a Grottaglie, e sabato 31 maggio il ritorno al Palasparti. Questa è la realtà di un calendario così condensato, tipico solo a livello internazionale, e dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco. Grottaglie sarà un avversario molto temibile, e dovremo affrontarla con la massima concentrazione e determinazione."

"Ora, la squadra si concentra sulla prossima sfida, che rappresenta un altro ostacolo per proseguire il cammino verso la Serie A3. La trasferta in Puglia sarà un banco di prova importante, ma l’entusiasmo e la determinazione non mancano tra le fila lametine. La speranza è di poter superare anche questa fase e di continuare a sognare in grande per il futuro del volley gialloblu".