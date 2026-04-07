La Scuola Calcio Polisportiva Lamezia trionfa al Roma International Cup

Lamezia Terme - "Vincere un torneo internazionale fuori della tua regione rimarrà sempre nella mente di ogni uno di noi, vincerla soffrendo fino all'ultimo momento è ancora più bello, vincerlo davanti 100 Supporters e straordinario."

Nel Weekend di Pasqua la Scuola Calcio Polisportiva Lamezia presente al Roma International Cup con tre categoria, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini. Oltre 106 persone alla volta della capitale, un 4 giorni di sport e divertimento e non solo, visite guidate presso lo stadio Olimpico all'interno degli spogliatoi di Roma e Lazio e della nazionale italiana, dopodiché tutti in campo.

Per la Categoria Pulcini grande esperienza confrontandosi con società importanti come Lodigiani, Inter Academy Brasil, Sabazia, Frascati, Valletta Malta, Velletri, girone di ferro ma ben figurati arrivando al terzo posto nel girone finale.



Per la Categoria Esordiente exploit vincitori della categoria battendo in finale l’Arcella Padova 1-0 rete del bomber Giordano Antonio nella prima frazione, da mettere in evidenza la forza difensiva di questo gruppo, lo spirito di sacrificio, la voglia di conquistare qualcosa che sembrava impensabile ad inizio torneo, eppure ora siamo i campioni del 19° Roma International Cup. Nel girone squadre importanti come Arcella Padova, Lodigiani, Colorno Pr, Vittoria Rm, Velletri.



Per la Categoria Under 15 partenza sprint due gare due vittorie contro Corridonia Mc, e Frascati, purtroppo poi l'infortunio al nostro Matteo Torchia e la squalifica per un turno di Daniel Pujia, fa si che le forze del reparto Difensivo vengono meno, infatti nell'ultima gara perdiamo l'accesso alla finale. Chiudiamo il Roma International Cup con un 4° Posto. Un girone importante dove abbiamo affrontato società con settori giovanili importanti come Corridonia Macerata, Frascati, Spilamberto Modena, Nuevo Leno Messico. Rimane un bellissimo ricordo indelebile nel cuore di tutti i nostri Torelli, un quattro giorni tra sport, cultura e visita turistica nella Capitale. "Un Ringraziamento all'organizzatore Eventurs, a tutti i nostri meravigliosi genitori e un ringraziamento speciale ai nostri Torelli che ci hanno regalato emozioni forti", conclude la nota.