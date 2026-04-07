Lamezia, successo per il “Trophy Tour FITP” al Chiostro di San Domenico: il ricordo del Maestro Riccardo Viola

Lamezia Terme - Si è conclusa con un bilancio oltre le più rosee aspettative la due giorni dedicata al grande Tennis a Lamezia Terme. Il 3 e il 4 aprile la suggestiva cornice del Chiostro di San Domenico ha fatto da palcoscenico all'esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup ospitate orgogliosamente dalla SSD Riccardo Viola Tennis & Sports nell'ambito dell'Official Trophy Tour 2026 della FITP.

L'evento ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico trasformandosi in una vera e propria festa dello Sport e della città. Fin dall'inaugurazione la manifestazione è stata caratterizzata da momenti di grande condivisione. Accanto alle autorità istituzionali e ai semplici curiosi è stato bellissimo registrare la presenza di tantissimi ex allievi del Circolo che sono tornati per celebrare insieme questo traguardo storico testimoniando il forte legame che la Viola Tennis ha saputo creare nel tempo con il territorio.

Le coppe protagoniste e l'entusiasmo dei giovani allievi.

Protagoniste assolute della due giorni sono state, naturalmente, le due gloriose coppe che hanno catalizzato l'attenzione di sportivi e appassionati di tutte le età. A fare da splendida cornice a questo appuntamento con la storia è stata l'energia dei più piccoli. Nell'area all'aperto del Chiostro sono stati infatti allestiti due campi promozionali di Mini-Tennis dove tutti i bambini presenti hanno potuto giocare e divertirsi sotto la guida dei Maestri certificati FITP. A coronamento della manifestazione tutti i giovani allievi presenti della Scuola Tennis della SSD R. Viola Tennis & Sports si sono riuniti attorno ai trofei per una bellissima foto di gruppo che rimarrà per sempre nei loro ricordi.

Il commosso tributo al fondatore, il Maestro prof. Riccardo Viola.

Il successo di questa manifestazione ha assunto un significato ancora più profondo e commovente. L'arrivo di questi massimi trofei a Lamezia Terme ha rappresentato l'occasione per onorare la memoria del fondatore della Scuola, il Maestro prof. Riccardo Viola, autentico pioniere e patrimonio inestimabile per tutto il Tennis calabrese. Il suo sogno, la sua passione e la sua dedizione continuano a vivere e a prosperare oggi attraverso il lavoro instancabile dei figli Salvatore, Massimo e Fabrizio che guidano la società portando avanti con enorme orgoglio l'eredità umana e sportiva del padre.

"Queste due giornate sono state un momento straordinario, molto più di una semplice esposizione," dichiara la dirigenza della SSD R. Viola Tennis & Sports. "Vedere l'entusiasmo negli occhi dei nostri piccoli allievi e riabbracciare chi è cresciuto sui nostri campi è la vittoria più grande. Aver portato la Davis Cup e la Billie Jean King Cup qui è il coronamento del percorso iniziato da nostro padre. Sentire il suo ricordo così vivo in queste giornate di festa ci riempie il cuore e ci spinge a fare sempre di più per i nostri ragazzi."

I Ringraziamenti Istituzionali

Un evento di tale portata non sarebbe stato possibile senza una forte sinergia istituzionale. La SSD R. Viola Tennis & Sports desidera ringraziare innanzitutto il Comune di Lamezia Terme per la preziosa collaborazione organizzativa. Un ringraziamento particolare va all'Assessore allo Sport Salvatore Pirelli per la sua gradita partecipazione alla conferenza di apertura e al Dirigente Ing. Pasqualino Nicotera che, da grande appassionato di Tennis qual è, si è impegnato fin dal primo momento per assicurare una location prestigiosa e perfetta per la manifestazione.

Un profondo ringraziamento va inoltre ai vertici della Federazione Italiana Tennis e Padel, il Consigliere Nazionale Federale Giuseppe Lappano e il Presidente del Comitato Regionale Calabria FITP Andrea Massimilla che “ci hanno onorato della loro presenza e fiducia e, riconoscendo i meriti della nostra Società Sportiva, hanno concesso la straordinaria opportunità di rendere la SSD Riccardo Viola Tennis & Sports e la città di Lamezia Terme protagoniste del grande Tennis mondiale.