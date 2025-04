La T&T Royal Lamezia sconfitta 3-10 dal Bitonto C5 Femminile

Lamezia Terme - La T&T Royal Lamezia ha affrontato una dura prova contro il Bitonto C5 Femminile, campionesse d’Europa in carica, subendo una sconfitta con il punteggio di 3-10. Nonostante il risultato, la squadra ha mostrato "determinazione e spirito di combattimento, elementi che dovranno essere il punto di partenza per le prossime sfide".

"L’allenatore Flavio do Amaral - raccontano in una nota - si è trovato a gestire diverse assenze, in particolare quella del portiere titolare. In campo, ha schierato Ines tra i pali, affiancata da Gisela, Zagar, Correia e Alves. Mister Gianluca Marzuoli, dal canto suo, ha schierato il suo Bitonto con un quintetto offensivo fin da subito. La partita è iniziata in salita per le biancoverdi, che sono state subito colpite da un gol di Mansueto. La situazione è rapidamente peggiorata con il raddoppio di Renatinha e il tris di Mansueto, portando il punteggio sullo 0-3 già nei primi minuti. La Royal ha faticato a trovare il ritmo e il Bitonto ha continuato a segnare con Grieco e Divincenzo, arrivando a un pesante 0-5 nei primi cinque minuti di gioco. Nonostante le difficoltà, il Lamezia ha mostrato un sussulto di orgoglio con Ines che ha trovato la via del gol, portando il punteggio sull’1-6. Tuttavia, il Bitonto ha risposto prontamente, segnando altre reti e chiudendo il primo tempo sul 1-7, con Divincenzo che ha siglato un’altra rete prima dell’intervallo".



Nella ripresa, la Royal "ha cercato di reagire, ma il Bitonto ha mantenuto il controllo del gioco, segnando ancora con Renatinha e Grieco. La tripletta di Mansueto ha chiuso un incontro che ha visto anche l’orgoglio di Zagar, che ha messo a segno il gol della bandiera per il 3-10 finale. Negli ultimi minuti spazio anche per l'esordio assoluto in A delle baby biancoverdi Branca, Muscianese e Malvaggio. Nonostante la sconfitta, la T&T Royal Lamezia può trarre insegnamento da questa partita. La squadra ha dimostrato di avere la capacità di reagire anche nei momenti di difficoltà e, con il lavoro e la determinazione, potrà migliorare".

Il prossimo impegno, in trasferta contro la Lazio sabato 26 aprile, rappresenta un’importante opportunità per riscattarsi e continuare a lottare per la salvezza.