Lamezia, la Pellarese si aggiudica secondo torneo serie B di beach soccer al parco Impastato

Lamezia Terme – Così com’era già accaduto nella scorsa stagione, ad aggiudicarsi il secondo campionato regionale serie B di beach soccer è stata anche stavolta una squadra della provincia di Reggio Calabria. A succedere al Brancaleone è la Polisportiva Dilettantistica Pellarese che, nella finale giocata ieri pomeriggio sulla sabbia della beach arena Saverio Calfa di Lamezia Terme, ha battuto di misura il Crotone Beach Soccer. Per i pitagorici, allenati dall’ex attaccante della Vigor Lamezia Vincenzo Piperis, seconda sconfitta consecutiva in finale. È dunque la Pellarese, a sua volta capitanata dall’ex estremo difensore vigorino Pietro Marino, ad acquisire il diritto a disputare, in quel di Genova, i play-off nazionali per l’ammissione alla Poule Promozione 2025, ovvero il secondo massimo campionato nazionale di beach soccer.

Dopo che a metà mese si era giocata la fase a gironi, negli ultimi due giorni l’impianto ubicato all’interno del parco Peppino Impastato ha ospitato anche la fase finale del torneo. Le due semifinali hanno visto prevalere il Crotone Beach Soccer, vincente per 2-1 sull’Ecosistem Lamezia Soccer, e la Polisportiva Pellarese, che è riuscita ad avere la meglio dei catanzaresi della Massimo Palanca, battendoli 5-3.

Ieri, così, spazio alle finali. La prima, quella per il quinto e sesto posto, ha visto l’Amantea Beach Soccer superare 3-1 lo Sporting Lamezia. Per i blucerchiati doppietta di Giovanni Caruso e singolo centro di Gianmarco Curcio. Di Giuseppe Federico la marcatura lametina. Decisamente più pirotecnica e tirata, la sfida che ha assegnato la terza e quarta posizione. Tra Ecosistem Lamezia Soccer e A.s.d. Massimo Palanca ha prevalso quest’ultima solo ai calci di rigore. 5-5, infatti, il risultato prima della “lotteria” finale. Per i locali doppietta di Corrado Carrozzino e restanti gol di Jacopo Chiappetta, Giovanni Mollo e Saverio Palaia. Per i catanzaresi tripletta del bomber ex Sambiase Andrea Canino e doppietta del portiere Tommaso De Sio, in forza alla Promosport nell’ultima stagione di calcio a undici. Ai tiri di rigore più precisa la squadra che porta il nome del celebre attaccante del Catanzaro ai tempi della massima serie. A segno, infatti, il lametino Carlo Gallo, il già citato Canino e Davide Lombardo. Davide Mirabelli si è invece fatto parare la conclusione. Sul fronte Lamezia Soccer, a segno solo Carrozzino. Jacopo Chiappetta e Giovanni Costanzo si sono lasciati ipnotizzare da De Sio, mentre Giuseppe Monteleone ha calciato fuori dallo specchio.

Alle 18:00, quindi, spazio alla finalissima tra rossoblù pitagorici e reggini, questi ultimi all’esordio assoluto sulla sabbia e guidati in panchina da Marco Scappatura. Match molto equilibrato, tant’è che i primi due tempi sono andati in archivio sul punteggio di 1-1 per effetto delle segnature di Dario Marsala e Pietro Marino. A pochi secondi dalla fine della terza ed ultima frazione regolamentare, il gol vittoria della Pellarese, siglato da Angelo Fiorino su rigore.

A seguire le premiazioni degli arbitri e di tutte le compagini partecipanti. A quelle classificatesi dal terzo posto in giù è andata una targa ricordo. Alle due finaliste, invece, oltre alle medaglie, consegnate a ciascun atleta e dirigente dal consigliere del C.R. Calabria della LND Antonio Caroleo e dal componente nazionale Dipartimento Beach Soccer della LND Salvatore D’Augello, sono andate anche le coppe di primo e secondo classificato.

Nel suo breve discorso finale ai presenti, D’Augello, ex presidente e portiere della pioneristica A.s.d. Lamezia Beach Soccer, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, sottolineando i miglioramenti a livello organizzativo e logistico rispetto alla scorsa, nonché prima in assoluto, edizione del campionato regionale di beach soccer, augurandosi, al contempo, che la struttura intitolata alla memoria del giovane Saverio Calfa, unica beach arena italiana collocata in un parco cittadino e non sulla spiaggia, possa essere via via ulteriormente attrezzata e migliorata, ad iniziare dalla costruzione di una tribunetta per il pubblico, in modo da potersi candidare ad ospitare, in futuro, eventi sempre più importanti e di caratura nazionale.

CROTONE BEACH SOCCER – PELLARESE 1 - 2 (finale 1 e 2 posto)

CROTONE BEACH SOCCER: Lamberti, Figliuzzi, Sorrentino, Stasi, Marsala, Cimino, Regalino, Torromino, Cava, Milano, Crugliano, Riga

PELLARESE: Marino, Sapone F., Sapone G., Buda, Corrao, Fiorino, Cividini, Foti, Scoppetta

ARBITRI: Michienzi di Lamezia e Di Benedetto di Crotone

MARCATORI: Marsala (C), Marino, Fiorino (P)

NOTE: ammoniti Marsala e Cimino (C)

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – MASSIMO PALANCA 5 – 5, 6 – 8 dopo tiri di rigore (finale 3 e 4 posto)

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER: Cullice, Costanzo, Carrozzino, Chiappetta, Mazza, Mollo, Monteleone, Palaia, Caputo, Boncordo, Rubino

MASSIMO PALANCA: Mirabelli, Gallo, Canino, De Sio, Lombardo

ARBITRI: Di Benedetto di Crotone e Mazza di Lamezia

MARCATORI: Carrozzino, Carrozzino, Chiappetta, Mollo, Palaia (L), Canino, Canino, Canino, De Sio, De Sio (MP). SEQUENZA RIGORI: Carrozzino gol (L), Mirabelli parato (MP); Chiappetta parato (L), Gallo gol (MP); Costanzo parato (L), Canino gol (MP); Monteleone fuori (L), Lombardo gol (MP)

AMANTEA BEACH SOCCER – SPORTING LAMEZIA 3 - 1 (finale 5 e 6 posto)

AMANTEA BEACH SOCCER: Chianello, Miraglia, Caruso, Mercuri, Policicchio, Falzetta, Curcio.

SPORTING LAMEZIA: Megna, Cullice, Cerra, Arzente, Nicolazzo A., Gigliotti, Chirico, Nicolazzo M., Fiorentino, Diano, Raimondi, Federico

ARBITRI: Mazza e Michienzi di Lamezia

MARCATORI: Caruso, Caruso, Curcio (A), Federico (SL)

Ferdinando Gaetano