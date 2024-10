Lamezia, raduno precampionato per gli arbitri della Sezione AIA

Lamezia Terme - Il fine settimana del 12 e 13 ottobre ha rappresentato per gli arbitri della Sezione AIA di Lamezia Terme l’inizio degli impegni arbitrali della nuova Stagione Sportiva. Presso il resort ‘La Giurranda’ i giovani partecipanti - informano in una nota sul sito dell'Aia - hanno vissuto un’intensa due giorni che ha previsto, oltre ai consueti test atletici e tecnici, anche lavori sul terreno di gioco. Per il Comitato Regionale è stato presente il Componente Giovanni Iachino. Il pomeriggio di sabato è stato dedicato agli arbitri, che hanno svolto i test atletici e ricevuto le prime disposizioni dagli Organi Tecnici Giacomo Bruzzano e Valentino Torchia. A portare il loro contributo il Vicepresidente del Comitato Regionale Arbitri della Calabria Fernando Cantafio e l’assistente arbitrale di Serie A Valerio Vecchi, entrambi associati lametini. Cantafio e Vecchi hanno motivato gli associati a impegnarsi con costanza per raggiungere traguardi sempre più prestigiosi. L’invito è stato quello di provare a divertirsi in ogni partita, cercando di cogliere da ogni occasione spunti per crescere e migliorare. La mattina seguente gli arbitri sono stati raggiunti dagli osservatori per una lezione congiunta. A impreziosire i lavori gli interventi di vari ospiti e associati lametini, che hanno motivato e spronato la platea sotto numerosi punti di vista.

Pietro Agapito, in organico della Commissione Osservatore Nazionale Professionisti, riportando alla memoria la figura del padre Gianfranco, primo Fondatore e primo Presidente del presidio arbitrale lametino, ha donato alla Sezione la divisa arbitrale appartenuta al genitore e ha ricordato ai presenti quanto sia importante il senso di appartenenza e l’essere uniti per il bene del singolo e della Sezione, rimarcando quanto quest’ultima sia un luogo di confronto e di crescita, sul piano arbitrale e umano. Dello stesso avviso è stato il Presidente sezionale uscente Gianfranco Pujia, Componente del Modulo Formazione del Settore Tecnico Arbitrale, che ha così spronato i presenti: “Con l’impegno si raggiungono risultati importanti”. Nel corso del suo intervento il Componente regionale Giovanni Iachino, con delega alla Prima Categoria, si è concentrato sull’importanza di una formazione continua sotto tutti gli aspetti e ha evidenziato la centralità della Sezione come melting pot di esperienze e conoscenze, motivando la platea al confronto costante.

La mattinata ha poi previsto la spiegazione delle modifiche regolamentari contenute nella Circolare 1 dell’IFAB, a cura del Componente del Settore Tecnico Alessandro Guerriero e la somministrazione dei test tecnici. In seguito, grazie al Responsabile del Codice Etico Antonio D’Agostino, si è provveduto a una disamina di questo strumento, al fine di richiamarne gli aspetti più essenziali e utili alla formazione associativa. Dopo un momento conviviale l’evento si è concluso con le nuove disposizioni per gli osservatori arbitrali, ad opera di Salvatore Perri, Presidente sezionale facente funzione. Gli ultimi saluti, le ultime raccomandazioni e sono così terminati due giorni di grandi emozioni, fatiche e lezioni fondamentali, in vista di una impegnativa Stagione.