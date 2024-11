Lamezia, seconda gara di carabina bench a 700 metri rest al poligono di Montagnola

Lamezia Terme - "Sull’onda del successo della prima prova nel mese di luglio, domenica 24 novembre presso il poligono della Società Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria (C.a.t.s.) in località Montagnola di Lamezia Terme, si è tenuta la seconda gara di carabina bench rest a 700 metri con una buona partecipazione di tiratori specialisti ed appassionati. Anche in questa seconda kermesse, che ha avuto inizio alle ore 10,30 del mattino, si sono sfidati alcuni dei migliori tiratori del territorio calabrese per quanto riguarda il tiro a lunga distanza" è quanto si legge in una nota del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria.

"La gara - precisano - è stata scandita da due serie da 7 colpi ciascuna, i tiratori avevano a disposizione 10 minuti per serie. La gara si è protratta per ciorca due aore al termine della quale ha avuto luogo la premiazione, con la consegna degli attestati di partecipazione prima e delle medaglie ai primi 3 classificati. A salire sul gradino più alto del podio e Medaglia d’Oro per Vincenzo Belcastro di Lamezia Terme, al secondo posto, Medaglia d’Argento, Enzo Polimeni di Reggio Calabria mentre sul gradino più basso, Medaglia di Bronzo, si è accomodato Giuseppe Gangemi di Reggio Calabria".