Libertas Lamezia, nuovo record regionale per Enzo Falvo nella maratona di Torino

Torino - "Domenica mattina si è svolta a Torino la tradizionale City Mathon sulla distanza di 42 km e 195 metri. Grande prestazione per il lametino Enzo Falvo che con il tempo di 3h 12’ 57’’stabilisce il nuovo record regionale della Calabria per la categoria masters 65 (precedente record 3h 29’37’’ )" è quanto si legge in una nota.

"Da quest’anno - spiegano - l’atleta dopo aver superato un periodo di infortuni vari si è messo a gareggiare seriamente anche nelle diverse gare su strada di 10km acquisendo man mano una buona condizione atletica che gli ha permesso di preparare al meglio con allenamenti specifici la difficile prova dei 42 km 195mt. Per un atleta di 65 anni è una grande soddisfazione personale e per la società Libertas che ha visto tagliare il traguardo al primo posto di categoria un atleta lametino a Torino".