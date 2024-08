Presentata la nona edizione dello Slalom Curinghese in programma il 31 agosto e 1 settembre

Curinga - Nel pomeriggio di oggi presso la Sala Consiliare del Comune di Curinga si è svolta la presentazione della nona edizione dello Slalom Curinghese in programma il 31 agosto e 1 settembre anche quest'anno gara valida per il Campionato Italiano Slalom, nonché Trofeo Bicilindriche e Challenge Slalom Calabria.

"Coordinati dal responsabile media Antonio Scalise - fanno sapere - hanno partecipato; in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Curinga il Sindaco, Dott. Elia Carmelo Pallaria, Il Vice Sindaco Ing. Salvatore Pellegrino e l’Assessore all’Istruzione Laura Panzarella, mentre per il Lamezia Motorsport erano presenti il Presidente Enzo Rizzo ed il responsabile marketing e comunicazione Sergio Servidone, ospiti d’eccezione il Presidente ACI Calabria Ing. Ernesto Ferraro ed il Presidente ACI Catanzaro Avv. Domenico Gareri. Conferenza Stampa in cui tutti hanno sottolineato e rimarcato l’importanza della gara non solo per il suo aspetto agonistico, che ha già titolazioni importanti avendo raggiunto il massimo livello, ma anche e soprattutto, per l’impatto mediatico che sta avendo con un sicuro ritorno per la cittadina del lametino, in termini di promozione turistica e culturale in ambito nazionale".

"Curinga, salita agli onori della cronaca negli anni scorsi per il suo Millenario Platano nonché per le Terme Romane e tanti altri luoghi da visitare, può contare sull’indotto della manifestazione motoristica per sviluppare la vocazione turistica con tante strutture ricettive sull’intero territorio. Nella giornata di sabato, proprio in quest'ottica è prevista una visita, con guida turistica, delle bellezze naturalistiche, storiche e religiose di Curinga in cui si potrà ammirare la maestosità del Platano Millenario, del Monastero di S. Elia, della Chiesa dell'Immacolata e Chiesa del Carmine e Terme Romane. Il dispiegamento di forze - precisano - sarà notevole affinché tutto si svolga nel migliore dei modi con più di 70 concorrenti iscritti che confermano l'apprezzamento dei driver verso il circuito reso ottimale dal gran lavoro svolto nell'ultimo periodo. La competizione automobilistica anche quest’anno si articolerà sul percorso di 2950 metri, con partenza prevista da località Turrina e arrivo in Via Colombo del Comune di Curinga. Il parco chiuso sarà situato in località Gornelli, mentre la premiazione si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Curinga".

"Appuntamento per le verifiche - sottolineano - sabato pomeriggio presso la SICMA Srl c.da Callipo Zona Industriale ad Acconia di Curinga con il Centro Accredito e verifiche Ante Gara dalle 14.30 alle 19.00 con il controllo documenti dei concorrenti e delle vetture. Non sono previste ulteriori verifiche e/o accrediti la domenica mattina quando alle ore 08.00 il percorso sarà chiuso al traffico. La Conferenza Stampa sarà replicata tra oggi e domani sull’emittente Esse TV (ch. 98-112) che seguirà tutta la manifestazione sia sui canali video che sulla pagina Facebook".

Il Saluto del Sindaco di Curinga, Dott. Elia Carmelo Pallaria: “Sono convinto che questo evento sia per Curinga, una grande occasione per promuovere e far conoscere le sue bellezze naturalistiche e storiche, e invito tutti coloro che parteciperanno, a diverso titolo, a questa importante manifestazione sportiva, a cogliere l’occasione di visitare il Platano Orientale, secondo classificato nel 2021 nel concorso internazionale “European Tree of the year”, il vicino Monastero Basiliano di S. Elia Vecchio, le Terme Romane di Acconia, le nostre chiese e il nostro Centro storico. Ai tanti piloti ed ai loro Team, provenienti da tutte le parti d’Italia, do il benvenuto da parte di tutta la Comunità che rappresento e porgo il più caloroso augurio perché possano trascorrere questo fine settimana sportivo all’insegna della serenità, garantita dalla grande e nota ospitalità della comunità curinghese. Voglio ringraziare a mio nome ed a nome della mia Amministrazione Comunale, gli organizzatori per il loro estenuante e prezioso lavoro, augurando il grande successo che certamente otterrà il 9° Slalom Curinghese. Un caloroso saluto va a tutti i Commissari di gara e a tutti coloro che saranno di supporto a questo importantissimo evento. Concludo con il mio più affettuoso saluto per il meraviglioso pubblico, che non ha mai disatteso le aspettative e che certamente, come e più che nelle precedenti edizioni, sarà numeroso.”

Il saluto del Presidente ACI Catanzaro, Avv. Domenico Gareri: “Ringrazio gli organizzatori di questa importantissima gara nazionale, patrocinata dall’A.C. di Catanzaro, da me rappresentato in qualità di Presidente. Mi riferisco ai Dirigenti dell’Asd Lamezia Motorsport, che grazie al continuo ed impegnativo lavoro, svolto nelle 8 precedenti edizioni, metteranno in campo il 9° Slalom Curinghese, confermando la titolazione di “Campionato Italiano Slalom 2024”, con aggiunta il titolo di “Trofeo Bicilindriche” e partecipando altresì al Challenge Slalom Calabria 2024. Certamente, come per le precedenti edizioni, gli organizzatori dell’Asd Lamezia Motorsport, si prodigheranno su questo bello ed impegnativo percorso di gara, a garantire sicurezza logistica, mettendo in atto tutta la loro perizia, per rendere sicura e gradevole questa importantissima kermesse sportiva, che vedrà la partecipazione di piloti provenienti da tutto il territorio nazionale. Desidero a mio nome e a nome dell’A.C. di Catanzaro, ringraziare il Sindaco della Città di Curinga Dott. Elia Carmelo Pallaria, che insieme alla sua Giunta, ha inteso rinnovare la fiducia ai cari amici dell’Asd Lamezia Motorsport, sostenendo ancora una volta, questo meraviglioso appuntamento sportivo motoristico del 9° Slalom Curinghese, che porterà lustro e notorietà a Curinga e a tutta la sua comunità, che saluto cordialmente. Ringrazio gli organizzatori ed il loro staff per il continuo, prezioso e qualitativo lavoro, certo dell’immancabile successo che avrà il 9° Slalom Curinghese. Un cordiale ed affettuoso saluto a tutti i Piloti partecipanti e i loro Teams, i Commissari di gara, il Team sanitario e tutti coloro che contribuiranno al corretto svolgimento di questa importantissima manifestazione sportiva. Concludo salutando il numerosissimo e meraviglioso pubblico, che con la sua presenza renderà ancor più bello, importante e piacevole questo evento del “9° Slalom Curinghese”.

Il saluto della Lamezia Motorsport: “Come per ogni anno raccomandiamo a tutti gli appassionati di gare motoristiche, di non mancare a questo importantissimo appuntamento sportivo, che quest’anno arriva alla sua nona edizione. Siamo sicuri che i Piloti apprezzeranno la grande qualità di questa importantissima gara, assicurando la loro numerosa presenza con i loro teams, provenienti da tutto il territorio nazionale. Vogliamo ringraziare il Sindaco Dott. Elia Carmelo Pallaria e tutta l’amministrazione Comunale di Curinga, la sua Giunta e il Consiglio Comunale, che anche per il 2024 hanno inteso sostenere questa importantissima Kermesse sportiva, tanto attesa da tutta la cittadinanza curinghese. Evidenziamo che, anche quest’anno abbiamo riconfermato la titolazione di “Campionato Italiano Slalom 2024”, una delle 13 gare inserite nel calendario nazionale ACI Sport Italia, ottenendo in aggiunta, anche il nuovo titolo di “Trofeo Bicilindriche”, conservando la titolazione di “Challenge Slalom Calabria 2024”. Un doveroso grazie lo indirizziamo al neo Presidente dell’A.C. di Catanzaro Avv. Domenico Gareri, per la sua particolare vicinanza e sostegno. Ringraziamo anche il Presidente Regionale Aci, Ing. Ernesto Ferraro. ringraziamo tutti gli Sponsor, le Istituzioni e tutti coloro che con il loro semplice contributo hanno reso possibile questo 9° Slalom Curinghese. Da dirigenti dell’ASD Lamezia Motorsport, è doveroso ringraziare tutti coloro che coadiuvano il nostro lavoro di organizzazione e cioè, i nostri Soci e collaboratori Antonio e Sergio Rizzo, il sempre presente Mario Roppa ed il suo staff, che garantiscono la preparazione del circuito ponendo particolare attenzione alla sicurezza. Un caro saluto a tutti i piloti partecipanti di questo importante avvenimento, che li vedrà attori principali per un immancabile successo, insieme al numeroso pubblico, che certamente apprezzerà con passione l’intera manifestazione.”