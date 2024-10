Prima Categoria: Real Fabriziese - Promosport sospesa sullo 0-3 per presunta aggressione dei locali all'arbitro. Riscatto Garibaldina

Lamezia Terme - Domenica complessivamente con più luci che ombre per le quattro compagini dell’hinterland lametino di Prima Categoria. Andiamo a vedere nello specifico cosa è successo partendo, stavolta, eccezionalmente dal girone C dove è durata solo un tempo la sfida tra la Real Fabriziese e la Promosport Lamezia. Durante l’intervallo, sul risultato di 0-3 e con i locali in doppia inferiorità numerica, il direttore di gara, Giovanni Zirilli di Reggio Calabria, sarebbe stato aggredito da alcuni tesserati della squadra di casa. Stando ad alcune testimonianze sarebbe stato afferrato per il collo, senza tuttavia subire particolari conseguenze fisiche. Per conoscere più di preciso come si sono svolti i fatti, visto che, come da prassi consolidata, farà fede ciò che scriverà l’arbitro nel proprio referto di gara, bisognerà tuttavia attendere metà di questa settimana. Sta di fatto che il “fischietto” reggino non se l’è più sentita di riprendere l’incontro, anche perché al campo di Fabrizia non sarebbero state presenti le forze dell’ordine. Due, a questo punto, gli scenari possibili: in primis lo 0-3 a tavolino per la Promosport, oppure, qualora il giudice sportivo dovesse ravvisare che non ci fossero gli estremi per sospendere la gara, il dover tornare in campo per giocare l’intero secondo tempo, ripartendo, naturalmente, dallo 0-3 maturato nei primi 45’ e con i vibonesi in nove uomini. Non resta che aspettare giovedì quando saranno rese pubbliche le decisioni in merito della giustizia sportiva.

Venendo al solo tempo ieri giocatosi al Comunale di Fabrizia, dopo appena 20” triangolazione Santacroce – Russo – Mercurio con quest’ultimo che si presenta a tu per tu con il portiere locale e lo batte di precisione. Neanche cinque giri di lancette che si materializza il raddoppio lametino: punizione da posizione laterale di Corigliano deviata nella propria porta da un difensore della Real Fabriziese. Al 18’ ancora Mercurio insacca da pochi passi su assist di Piacente. Primi gol stagionali per l’esterno offensivo biancazzurro. Ai vibonesi saltano anche i nervi e due loro giocatori terminano anzitempo sotto la doccia per altrettante espulsioni. Si va così al riposo con la gara già segnata e che non riprenderà più.

Promosport ch’era scesa in campo con i seguenti effettivi: De Sio, Cuda, Del Fico, Longo, Tarzia, Marrello, Corigliano, Santacroce, Russo, Mercurio, Piacente.

Passiamo al raggruppamento B. Pronto riscatto della Garibaldina che batte 2-1 il Cutro ed aggancia il Cirò Marina, che ieri ha riposato, al quinto posto. Cutresi che invece restano a quota quattro, a centro classifica. Nonostante in formazione piuttosto rimaneggiata per via dei diversi infortunati (tant’è che nell’undici titolare hanno trovato posto tre 2007), e l’iniziale svantaggio ad opera di Palermo, i giallorossi sfornano un’ottima prestazione e conquistano tre punti oltremodo preziosi. Alla mezz’ora pervengono al pari con Piccoli (classe 2007), che, lanciato in profondità, solo davanti al portiere lo supera con un pallonetto. Quindi, a 10’ dal novantesimo, operano il sorpasso grazie a Gigliotti, al secondo gol in campionato, su assist di Tomaino.

Questa la formazione opposta al Cutro da mister Folino:Costa, Pascuzzi, Bianco, Lamanna, Bonacci, Miletta, Gigliotti, Diallo, Buso (7’pt Tomaino), Caruso G., Piccoli

Terzo 1-1 consecutivo dell’Audace Decollatura. In quel di Arcavacata di Rende, i ragazzi di mister Viterbo passano in vantaggio dopo appena 4’ grazie al primo centro stagionale di Carchedi, ma subiscono il pari del Cus Cosenza a metà frazione. Alla mezz’ora della ripresa locali vicini al gol del 2-1. 5’ più tardi è invece il decollaturese Sillah a colpire la traversa. Lo stesso Sillah, classe 2007 subentrato nel secondo tempo al 2005 Simonetta, allo scadere ha la palla del successo, ma non la concretizza. Cosentini che così mantengono il punto di vantaggio, in classifica, sui biancazzurri.

“Buona prestazione dei miei ragazzi. Con un po' più di cattiveria ed esperienza sotto porta – ci dice il tecnico Leonardo Viterbo – avrebbero potuto portare a casa la prima vittoria della stagione”.

Di seguito la formazione dell’Audace Decollatura tornata indenne dalla trasferta in terra cosentina: Colosimo, Calidonna, Elia, Di Cello, Bubba, Carchedi, Giudice (35’st Lombardi), Hassan, Simonetta (15’st Sillah), Rende, Perri.

Terza sconfitta stagionale per l’Fc San Mango che ancora una volta, però, non demerita al cospetto di una delle formazioni più quotate del girone. A Scandale i biancazzurri riescono addirittura a passare in vantaggio, salvo poi subire la rimonta dei crotonesi grazie pure ad alcune situazioni dubbie in area ospite. San Mango subito pericoloso con la botta da distanza ravvicinata di Gianmarco , respinta sulla linea dal portiere. Al 10’ si sblocca il risultato grazie a Panuccio, al primo gol stagionale, lesto a scaraventare nel sacco una palla messa in mezzo, di testa, da Fascetti. Ottimo avvio della squadra del Savuto, ma al 20’ si materializza il primo episodio che indirizza la gara a favore dei padroni di casa. Guzzo subisce un colpo in area, tant’è che sarà costretto ad abbandonare la contesa, e cade a terra, l’arbitro fa proseguire prima che la sfera venga ingenuamente bloccata con le mani da un difensore sanmanghese, convinto, erroneamente, che il gioco fosse stato fermato. Calcio di rigore inevitabile che Garofalo trasforma rimettendo in perfetto equilibrio le sorti dell’incontro. Passano altri 10’ ed il signor Cervone della sezione di Rossano indica nuovamente il dischetto ravvisando un altro fallo, dubbio a detta del San Mango, in area ospite. Garofalo non sbaglia neanche stavolta e punteggio completamente ribaltato dai crotonesi. Nel prosieguo Vaccaro e compagni provano a recuperare, ma vuoi per un pizzico di sfortuna, vuoi per l’imprecisione dei propri attaccanti, il risultato non cambierà più. Scandale che sale al terzo posto in condominio con il San Fili, San Mango che resta fermo a 3 punti, agganciato in quartultima posizione dall’Audace Decollatura.

“Difficile spiegare come abbiamo perso questa gara – dichiara mister Neri -. Avvio perfetto da parte nostra, poi abbiamo pagato caro 10’ di black-out. Nel secondo tempo abbiamo spinto tantissimo ma in ben tre occasioni Panuccio, Rubino e Ferlaino non sono riusciti a spingerla dentro. Senza contare il possibile penalty a seguito di un’uscita del loro portiere su Gianmarco Curcio. Dispiace soprattutto per i ragazzi che escono sconfitti dopo l’ennesima bella prestazione”.

Questo l’undici battuto dallo Scandale: Vecchio, Perri D., Morelli (31’st De Fazio), Decio, Vaccaro, Guzzo (20’pt Curcio Giu.), Curcio Gia., Gigliotti, Panuccio, Ferlaino, Fascetti (10’st Rubino).

Ferdinando Gaetano