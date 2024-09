Prima vittoria stagionale per l'Atletico Maida ad Africo, batte 3-1 la Bovalinese

Africo – Primo brindisi stagionale per l’Atletico Maida che sbanca il campo di Africo infliggendo un netto 3-1 ai “locali” della Bovalinese. Romagnuolo e compagni riscattano così prontamente la sconfitta di stretta misura di domenica scorsa al cospetto della forte Virtus Rosarno. In terra ionica reggina mister Stranges ha dovuto fare a meno degl’infortunati, o comunque ancora convalescenti, Torchia, Manuel Michienzi, Capto e Mercuri, gli ultimi due classe 2006. L’Atletico parte subito determinato a tornare con un risultato positivo a casa. Appoggio di Scalese per Iudicelli che, dalla grande distanza, calcia a lato. Al 9’ lancio di Junior ad imbeccare Gullo che, con uno stop a seguire, supera Placanica salvo poi spedire sull’esterno della rete. Primo squillo locale al 12’, con la punizione dal limite di Federico oltre la traversa. Ci prova pure Giampaolo F. dai venticinque metri con identico epilogo. Al 27’ filtrante di Iudicelli per Scalese il quale penetra in area, si libera di un avversario e non inquadra di poco lo specchio. L’esperto fantasista appare in giornata di grazia: ruba palla sulla trequarti e dal limite prova a superare Galluzzo con un pallonetto oltre la barra trasversale. Le prove generali del gol che di li a poco l’ex Vigor metterà a segno con modalità simili. L’estremo difensore avversario riesce solo a sfiorare con la punta delle dita il pallone che oltrepassa la linea di porta. Reazione immediata dei padroni di casa: gran tiro a giro di Carbone che termina di un soffio fuori. Nel primo dei 2’ di recupero nuovo pericolo per Rubino su conclusione dal vertice di Giampaolo F. che sfila ancora a lato.

Il primo sussulto della ripresa è di marca giallorossa. Iudicelli si libera al tiro dalla distanza, costringendo Galluzzo a superarsi per mettere in angolo. Appena 60” dopo, dribbling secco in piena area di Scalese prima di essere falciato. Penalty che trasforma Gullo per il momentaneo 0-2. A metà frazione colpo di testa fuori di Strati a raccogliere un tiro dalla bandierina. Insistono i reggini: cross dalla destra in area sul quale non arriva di un soffio Gaudio in spaccata.

Due giri di lancette appena e non sbaglia, invece, ancora lo scatenato Scalese che, dal vertice, la mette sotto l’incrocio. Doppietta personale per il classe ’91 che sale già a tre gol dopo appena 180’ di campionato. Nei minuti finali tante occasioni da rete, soprattutto per i locali che colpiscono una traversa ed un palo nonostante saltino progressivamente i nervi a Carbone, Placanica e Romeo, tutti e tre espulsi. Legni inframezzati da una ghiotta occasione sprecata da Senghor in contropiede. All’ultimo dei 5’ di recupero finali Gaudio accorcia le distanze raccogliendo di testa un traversone. Finisce 1-3 per i ragazzi del presidente Sgrò.

Bovalinese – Atletico Maida 1-3

BOVALINESE: Galluzzo, Orlando, Placanica, Giampaolo D., Calderone (25’st Giorgi), Giampaolo F. (44’st Logozzo), Carbone, Marte (15’st Rechichi), Gliozzi (1’st Gaudio), Coffa, Federico (17’st Strati). In panchina: Clemente, Romeo, Nirta, Manglaviti

ATLETICO MAIDA: Rubino, Gaetano, Michienzi A., Junior, Romagnuolo, Grande, Crespo (31’st Saladino), Iudicelli, Cesana, Scalese (31’st Senghor) , Gullo (49’st Iuliano). In panchina: Iozzi, Serratore, Leone, De Fazio, Paone, Soverina. Allenatore: Stranges

ARBITRO: Giuseppe Belcastro da Locri (Crucitti e Catalano da Reggio Calabria)

MARCATORI: 43’pt Scalese (AM); 17’st Gullo rig. (AM), 29’st Scalese (AM), 50’st Gaudio (B)

NOTE: gara giocata sul sintetico di Africo per indisponibilità del “Cartisano” di Bovalino. Espulsi, al 35’st Carbone (B), al 44’st Placanica (B) ed al 49 ‘st Romeo (B) . Ammoniti Rechichi (B), Galluzzo (B), Scalese (AM), Cesana (AM), Romeo (B). Recupero: 2’pt e 5’st

Fer.Gae.