Promozione, l'Atletico Maida batte il quotato Gioiosa ed esce dalla zona play-out

Lamezia Terme – Inizia con il botto il 2025 dell’Atletico Maida. I ragazzi di mister Stranges chiudono il girone di andata battendo di misura al “Rocco Riga” il forte Gioiosa Jonica dell’ex Jaiteh. Terzo 1-0 consecutivo per i giallorossi, due a favore intermezzati dalla battuta di arresto pre-natalizia in quel di Delianuova. Atletico che sale a 21 punti, staccando il San Nicola Chiaravalle ed uscendo dalla zona play-out. Il quinto posto dista comunque appena tre punti, a testimonianza di una classifica molto fluida. Continua a rallentare la formazione reggina, dato ch’era reduce da due pari interni, sebbene al cospetto delle forti Deliese e Virtus Rosarno, quest’ultima campione d’inverno. I biancorossi perdono il secondo posto a beneficio dello Stilomonasterace, con la vetta ora distante quattro lunghezze. Tra i migliori in campo il neo acquisto Bruno Sbrascini, centrocampista argentino (classe ’91) che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell’Ardore in Eccellenza, ma che vanta un curriculum importante avendo giocato in squadre professionistiche di Argentina, Uruguay e Cile.

Cresciuto calcisticamente in Argentina nell ‘Indipendente, è poi passato all’Atletico Tucuman e nel Rosario. Quindi esperienza in Uruguay con Boston River e Progreso, prima di tornare nel paese natio, fino alla stagione 2023, militando nel San Martin. Poi l’arrivo in Italia. Sbracini viene descritto come un centrocampista di quantità e qualità dal fisico importante. E’ stato voluto fortemente dal presidente Sgro’ che aveva promesso rinforzi di categoria superiore . “Felice di essere arrivato a Maida, – le prime parole del neo acquisto da giallorosso - insieme combatteremo per raggiungere i nostri obiettivi. Voglio ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me e spero di poterla ricambiare sul campo. Darò il 100 percento di me stesso per portare il Maida al massimo livello possibile“. A breve il sodalizio dell’hinterland lametino ufficializzerà anche il giovane centravanti Persico, proveniente dal Sambiase dove ha collezionato due presenze in D nel girone di andata.

La cronaca del match

Privo dello squalificato Romagnuolo in difesa, la squadra di casa parte bene con Scalese che imbecca in profondità Junior il quale penetra in area ma poi perde l’attimo giusto per calciare davanti al portiere. Al 20’ Cesana si gira bene e insacca dal cuore dell’area ma nel frattempo si era alzata la bandierina di uno dei due assistenti. Insiste l’Atletico: Scalese dalla sinistra mette in mezzo per Ansou che non ci arriva di un soffio. Si vede anche il Gioiosa con Jaiteh chiuso provvidenzialmente dal giovane Caputo. Alla mezz’ora punizione di Bargas e Iozzi vola a rifugiarsi in angolo, sui cui sviluppi Audino, di testa, non inquadra di poco lo specchio. Risponde il solito Scalese che su punizione dal vertice sfiora l’incrocio. Prima del riposo Ansou, servito da Junior, sbaglia completamente il cross in un’area ch’era zeppa di maglie locali. La ripresa si apre ancora nel segno del Maida. Proprio Ansou stavolta la mette bene al centro, incornata di Cesana e grande risposta dell’ex Vigor Columbro in corner. Al 7’ ancora Ansou s’invola ma arriva stanco al momento di concludere e calcia malamente. Cross di Iudicelli e Columbro salva in uscita. Al 33’ il neo entrato Gullo si fa ipnotizzare ancora da Columbro. Sugli sviluppi del corner seguente, batti e ribatti in area prima che Iudicelli insacchi di potenza. Terzo centro stagionale per l’esperto centrocampista. Gullo potrebbe chiuderla subito dopo, ma spedisce alto dal limite. C’è così da soffrire fino alla fine. Diagonale di poco fuori di Morris. Poi al 40’ il palo salva Iozzi su un piazzato degli ospiti. Finisce 1-0 dopo 5’ di recupero.

ATLETICO MAIDA – GIOIOSA JONICA 1-0

ATLETICO MAIDA: Iozzi, Caputo, Michienzi A., Junior (23’st Gullo), Scalise, Grande, Sbrascini, Iudicelli, Cesana, Scalese, Ansou (36’st Torchia). In panchina: Rubino, Gaetano M., Mercuri, De Fazio, Saladino, Leone. Allenatore: Stranges

GIOIOSA JONICA: Columbro, Cavallaro, Agostino, Mazzone, Marulla, Audino, Jaiteh, Olmedo (46’st Coluccio N.), Bargas, Bottiglieri (24’st Morris), Gallo (24’st Cecere). In panchina: Coluccio L., Jiritano, Scrivo, Bolognino, Saverino, Zangari. Allenatore: Logozzo

ARBITRO: Andrea Pardeo da Reggio Calabria (Ciacco da Cosenza e Russo da Lamezia Terme)

MARCATORI: 38’st Iudicelli

NOTE: espulsi i due allenatori Stranges (AM) e Logozzo (GJ). Ammoniti Iudicelli (AM), Cavallaro (GJ), Marulla (GJ), Grande (AM), Morris (GJ). Recupero: 2’pt e 5’st