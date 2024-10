Promozione, l'Atletico Maida raggiunge il pareggio nel finale contro il Guardavalle

Badolato Marina – Sotto una pioggia battente, l’Atletico Maida evita in extremis quella che, altrimenti, sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva in campo esterno. L’1-1 finale ad ogni modo rispecchia piuttosto fedelmente quanto vistosi sul terreno a dir poco pesante del “Giuseppe La Rocca” di Badolato Marina in virtù dell’indisponibilità del “Nicola Coscia” di Guardavalle. Giallorossi che riescono così a dare continuità al brillante successo interno ai danni del Capo Vaticano. In classifica tuttavia scendono al quinto posto, in coabitazione con Bianco, Gioiosa Jonica ed Africo, staccati dallo Stilomonasterace e scavalcati dalla Virtus Rosarno. Il Guardavalle sale a 5 punti, rimanendo sempre invischiato nei bassifondi della classifica. Tra le note liete di giornata il ritorno in campo, nella ripresa, di Kevin Martinez a distanza di oltre un anno e mezzo. L’ultima sua apparizione, prima del grave infortunio ai legamenti del ginocchio, con conseguente operazione e lunga riabilitazione, risaliva, infatti, a febbraio del 2023. Gettato nella mischia nei secondi 45’ pure il neo acquisto Marco De Martino, esperto difensore ex Vigor, Sambiase e Promosport.

Il match si mette presto in salita per i ragazzi del diesse Zaccone. Dopo soli sette giri di lancette, respinta difettosa di testa di Gaetano e gran tiro al volo di Marino che fulmina Rubino. Prova subito a reagire la formazione ospite, ma la punizione da posizione defilata di Scalese sorvola di non molto la traversa. La gara è molto fisica, il Maida fa più possesso palla ma pecca al momento dell’ultimo passaggio. E così si va al riposo sull’1-0.

A inizio ripresa mister Stranges fa subito entrare De Martino e Ansou al posto di Iudicelli e Gullo. Junior si accentra e calcia senza trovare lo specchio. All’11’ apprezzabile spunto di Crespo sulla fascia, arriva a rimorchio Torchia che, dal limite, angola troppo la mira. Poi è Scalese a sgusciare via sull’out sinistro ed a mettere al centro per Cesana, anticipato dall’ottima uscita di Simonetta che blocca a terra. Al quarto d’ora piazzato di Nesci alto. 3’ dopo è stavolta strepitoso Rubino a chiudere lo specchio, deviando in angolo, alla conclusione ravvicinata del solito Marino. Le squadre iniziano ad allungarsi e di conseguenza fioccano le occasioni. Come quando Michienzi spreca malamente calciando alto davanti alla porta locale. Al 35’ ci prova Crespo dal limite, ma Simonetta si dimostra ancora molto reattivo. Idem, dopo 120”, il giovane pipelet dell’Atletico sul da poco entrato Santoro.

Quasi allo scoccare del novantesimo Romagnuolo e compagni trovano il pari. Siluro dal limite di Cesana che sbatte in pieno contro la traversa, allontana corto un difensore del Guardavalle permettendo, così, a Crespo d’intercettare e superare Simonetta con un preciso rasoterra. Primo gol con la maglia maidese per il classe 2000 brasiliano.

CITTA’ DI GUARDAVALLE – ATLETICO MAIDA 1-1

CITTA’ DI GUARDAVALLE: Simonetta, Lattari, Tedesco, Passarelli, Chiera, Riitano, Marino, Iorfida, D’Amico (14’st Rhfir), Nesci, Paparo (22’st Santoro) . In panchina: Scuteri, Pirritano, Fraietta A., Lagani, Niz, Caporale, Fraietta G. Allenatore: Calabrese

ATLETICO MAIDA: Rubino, Gaetano M. (25’st Martinez), Michienzi A., Junior (25’st Saladino), Romagnuolo, Torchia, Crespo, Iudicelli (1’st De Martino), Cesana, Scalese, Gullo (1’st Ansou). In panchina: Iozzi, Mercuri, Caputo, Soverina. Allenatore: Stranges

ARBITRO: Salvatore Raffa da Vibo Valentia (Catanoso da Reggio Calabria e D’Agostino da Catanzaro)

MARCATORI: 7’pt Marino (G); 42’st Crespo (AM)

NOTE: Spettatori 80 circa con piccola rappresentanza ospite. Al 35’st espulso mister Calabrese (G) per proteste. Ammoniti Riitano (G), Passarelli (G), Torchia (AM), Nesci (G), Romagnuolo (AM), Marino (G). Recupero: 1’pt e 4’st

Fer.Gae.