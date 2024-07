Serie A beach soccer, Icierre Lamezia perde 3-2 con la Samb e retrocede con una giornata di anticipo

Lignano Sabbiadoro – L’Icierre Lamezia saluta la Serie A di beach soccer con una giornata di anticipo, retrocedendo matematicamente da ultima in Poule Promozione. Retrocessione alla fine giusta, spiace dirlo, ma se si riesce nell’impresa di non sfruttare la superiorità numerica per ben 2’ effettivi, finendo addirittura per subire in tale lasso temporale il clamoroso gol avversario sugli sviluppi di un corner, vuol dire che non si è maturi per restare nell’olimpo nazionale del beach soccer.

Una partita, quella che ha visto Villella e compagni opposti alla Samb dei lametini Curcio e Mascaro, peraltro entrambi decisivi ai fini del risultato finale, che rappresentava una vera e propria ultima spiaggia. Serviva solo vincere per poi giocarsi le residue chance salvezza domani pomeriggio contro i padroni di casa del Friuli Venezia Giulia, e la vittoria stavolta come non mai è stata alla portata dei lametini. Dopo aver fallito un rigore con Verso (per lui annata decisamente incolore tra calcio ad undici e quello sulla sabbia), l’Icierre era ugualmente riuscita a segnare il 2-1 con Villella a meno di 3’ dal termine.

Sembrava fatta per incamerare i primi tre punti stagionali e invece Martino, per il resto più volte sugli scudi, a soli 36” dal triplice fischio si faceva sorprendere da un tiro non imparabile, oltre che dalla distanza, del suo collega avversario Paterniti. Si andava così all’extra-time e anche qui la gara si metteva nuovamente in discesa per i calabresi in virtù del secondo giallo rimediato dal forte Rafe Silva. Ma accade quello che nel beach è un evento a dir poco raro, ovvero prendere gol, perdendo anche la gara, in cinque contro quattro. Davvero un peccato perché stavolta la squadra, almeno fino al gol risolutore di Curcio, aveva offerto una buona prestazione in chiave difensiva, agevolata un po' anche dall’imprecisione del quintetto rossoblù, oggi in tenuta verde fosforescente. Oltre a Martino, buona prova di Ryan. Da dimenticare, invece, quella di Balinha.

Ma andiamo a riavvolgere il nastro della sfida, trasmessa in diretta streaming sul canale youtube Beach Soccer Italia, con il telecronista a ripetere a iosa il termine lamentini invece che lametini. Pronti via e la musica stavolta sembra essere diversa rispetto alle ultime uscite dei neroverdi: Provvidenziale salvataggio sulla linea di un difensore marchigiano a portiere battuto. Dopo poco più di 3’ Ryan fa capire di essere in giornata, cosa successa poche volte in questa stagione al pari di Balinha, con una gran botta su punizione, dalla distanza, che scheggia la parte superiore della traversa. A 7’21” dal primo riposo si sblocca il risultato: Martino in palleggio allarga a Ryan il quale controlla e al volo scocca un fendente che Bernardo, nel tentativo di respingere, butta nella propria porta.

La gara si mantiene equilibrata ma la Samb è più pericolosa. Per ben due volte consecutive Martino dice no alle conclusioni avversarie. Quindi respinge in tuffo anche la punizione di Addari. Balinha in ripartenza ha la chance del 2-0, ma alza troppo la mira. E poi Paterniti a rispondere presente sulla maligna punizione di Ryan. Il palo salva l’Icierre sulla rovesciata di Raphael a seguito di uno svarione di Giampà. A 14” dal primo riposo, palleggio e botta di Paterniti, leggera deviazione di Balinha che spiazza leggermente Martino il quale respinge così corto, Mascaro in spaccata è il più lesto a insaccare l’1-1. Nei primi 4’ della ripresa netto predominio Samb. Martino è provvidenziale nell’abbassare la saracinesca in almeno tre occasioni. L’Icierre dà poi un segnale di risveglio: Paterniti blocca in due tempi, con l’aiuto del palo, sull’improvvisa rasoiata di Villella quasi dalla bandierina. Verso si addormenta dando via libera a Cameli, che calcia sulla faccia di Martino in uscita. Il secondo tempo termina senza reti.

In avvio di terza frazione Balinha sciupa l’ennesima occasione in ripartenza. Al 4’ reattivo Paterniti sulla sassata di Giampà. Ripartenza pericolosissima della Samb: due contro uno con Curcio che serve Bernardo il quale sciupa sparando alto davanti al pipelet icierrino. Il più pericoloso dei calabresi è sempre Ryan: acrobazia che Paterniti sfiora quel tanto che basta per mandare in angolo con l’aiuto della traversa. Ancora Ryan recupera palla sulla trequarti ma calcia troppo debole per poter superare Paterniti. A 3’ esatti dal termine Paterniti aggancia la gamba di Verso su rilancio lungo con le mani di Martino. Penalty che l’ex Vigor e Sambiase spedisce fuori a portiere spiazzato. Pochi secondi dopo la ripresa del gioco, erroraccio di Cameli il cui retropassaggio verso il proprio portiere è un po' corto, permettendo a Villella, in agguato, di anticipare tutti è insaccare con un pallonetto in spaccata. Rabbiosa la reazione dei rossoblù. Gran girata di Raphael e prodigiosa respinta in corner di Martino. Assedio Samb interrotto da uno spunto di Ryan che tiene palla facendo scorrere una quarantina di preziosi secondi. Ma a 36” dal termine Paterniti trova il jolly dalla propria metacampo, complice il rimbalzo ad un paio di metri dalla linea che sorprende un Martino stavolta non impeccabile. Botta forte ma centrale del solito Ryan. Quasi sul suono della sirena Villella riparte, ma strozza un po' il tiro che Paterniti può così respingere.

Si va così all’extratime di 3’. Subito secondo giallo per Raphael che colpisce Martino in uscita bassa. Conseguente punizione e 2’ di superiorità numerica per i neroverdi. Nonostante ciò, però, per poco è la Samb a non trovare il jolly con Bernardo, chiuso in angolo, di piede, da Martino. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, disastroso piazzamento difensivo di Villella e compagni. In area tre lametini ed un solo avversario, la palla scivola all’indietro per l’accorrente Curcio che, bruciato sullo scatto il diretto marcatore, di sinistro, in corsa, la mette a fil di palo. L’Icierre avrebbe ancora il tempo per sfruttare l’uomo in più ma ga girare troppo lentamente la palla. Nonostante ciò, Verso trova il pertugio per un diagonale sfiorato dal portiere, con Villella che, quasi in prossimità della linea di porta, non riesce incredibilmente a spingerla dentro, consentendo a Curcio di uscire addirittura palla al piede. Finisce 3-2. La Samb che prima di affrontare i calabresi aveva “solo” 6 punti, ed era ancora a rischio retrocessione, si qualifica con un turno di anticipo alle finali scudetto. Lamezia resta ancora a zero e saluta la serie A.

HAPPY CAR SAMB – ICIERRE LAMEZIA 3-2

HAPPY CAR SAMBENEDETTESE: Paterniti, Addarii, Cameli, Curcio, Giordani, Miceli, Mascaro, De Baptistis, Raphael, Bernardo. Allenatore: Di Lorenzo

ICIERRE LAMEZIA: Martino, Gullo, Verso, Tutino, Giampa, Iozzi, Piazza, Ryan, Villella, Gagliardi, Grandinetti, Balinha. Allenatore: Pellegrino

RETI: 5' pt Ryan (L); 12' pt Mascaro (S); 10' tt Villella (L); 12' tt Paterniti (S); 2' sts Curcio (S)

NOTE: al 9’tt Verso (L) spedisce fuori un tiro di rigore. Al 1’pts espulso Raphael (S) per doppia ammonizione

Ferdinando Gaetano