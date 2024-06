Serie A Beach soccer, Icierre Lamezia sconfitta 7-5 dal Catania Fc

Viareggio – Con la tre giorni di gare a Viareggio è iniziata la ventesima edizione della serie A Puntocuore di beach soccer. Un torneo che anche quest’anno vede ai nastri di partenza una sola compagine calabrese, l’Icierre Lamezia. Retrocessi in Poule Promozione al termine della scorsa stagione, i neroverdi sono stati ripescati per effetto dell’allargamento a dieci squadre della massima serie nazionale. Le prime tre giornate della tappa in Versilia non hanno portato in dote alcun punto ma i segnali, nella seconda e terza gara sono stati incoraggianti. In entrambe le occasioni alla fine ha fatto la differenza il maggior tasso tecnico e di esperienza a determinati livelli degli avversari, nello specifico le due squadre catanesi del torneo. E’ anche mancato un pizzico di fortuna in qualche frangente, ma è chiaro che bisogna sempre considerare il divario più che corposo tra l’Icierre e le altre squadre, specie le più blasonate, in termini di budget. L’unica vera novità rispetto alla rosa della passata stagione è l’innesto dell’ex Roma e Sambenedettese Ryan, elemento che già in quest’avvio di stagione ha dimostrato di avere un tasso tecnico superiore rispetto ai compagni. L’unico che ci si avvicina un po' è Balinha. Al di sotto dei suoi standard in questa tre giorni toscana è apparso l’indigeno Scalese, mentre Verso ha scontato le prime tre delle ben sei giornate di squalifica rimediate al termine della finale scudetto Under 20, tra Icierre e Viareggio. giocatasi ad agosto 2023. Tra le note maggiormente positive, le prestazioni del portierino Samuel Martino. L’atleta reduce dalla fortunata stagione nel calcio ad undici con il Sambiase, dove ha fatto da vice a Giuliani, lo scorso anno è stato uno dei punti di forza dell’Under 20. E’ stato così promosso titolare nella prima squadra dove ha già confermato tutto il suo valore con svariati interventi degni di nota.

Come dicevamo in precedenza, sono ben dieci le squadre di questa serie A 2024. Le prime sette approderanno alle Final Eight per l’assegnazione dello scudetto. L’ottava sarà salva, mentre la nona disputerà i play-off assieme alla seconda, terza e quarta della poule promozione per l’acquisizione di un ulteriore diritto ad iscriversi alla Poule Scudetto 2025. La decima, nonché ultima, classificata retrocederà direttamente nella serie inferiore.

Dopo Viareggio, la carovana del beach soccer nazionale si sposterà a Gaeta ,dal 20 al 23 Giugno, per celebrare il Campionato e la Supercoppa Femminile ed al contempo dare il via alla Poule Promozione. La Coppa Italia della massima serie andrà in scena a Messina dal 27 al 30 Giugno. La Poule Promozione emetterà i primi verdetti a Paestum (Sa) dal 5 al 7 Luglio dove si disputerà anche la Coppa Italia Under 20. La seconda tappa della Poule Scudetto e la Coppa Italia Femminile si giocheranno a Cirò Marina (Kr) dall’11 al 14 Luglio. Entrambe le Poule concluderanno le fasi regolari a Lignano Sabbiadoro (Ud) dal 18 al 21 Luglio. Le Finali dei Campionati maschile e femminile di disputeranno a San Benedetto del Tronto (2/4 Agosto). A Genova si chiuderà ufficialmente la stagione (8/10 Agosto) con le Finali Under 20, i Play Off Promozione e la fase nazionale della Serie B.

Ma veniamo al match giocatosi nella tarda mattinata odierna contro il Catania Fc, reduce da una vittoria e una sconfitta nelle precedenti due giornate. Dopo 4’’ Eudin con un siluro direttamente su calcio di avvio la sblocca. Nemmeno 15’’ e splendida rovesciata volante dalla distanza di Balinha con la palla che sbatte sulla sabbia e s’infila per il momentaneo 1-1. Dopo circa quattro giri di lancette traversa dei siciliani, su ribaltamento di fronte Ryan strappa la palla ad un avversario, ne supera un altro con un delizioso tunnel e quindi non sbaglia a tu per tu con il portiere, portando avanti i suoi, Ovviamente il Catania non ci sta e perviene al pari con Del Duca che, in acrobazia, corregge in rete un tiro-assist di Eudin. A 1:45 dal riposo Ryan salta un avversario decentrandosi un po’ e gran destro ad incrociare sul palo più lontano per nuovo vantaggio Icierre.

Al 3’ della ripresa Catania riequilibra nuovamente il punteggio con un piazzato da ottima posizione che Eudin spedisce di forza sotto la traversa. Martino salva più volte i suoi con ottimi interventi, mentre sull’altro versante è Scalese ad andare due volte vicino al gol. Poi nuovo piazzato da posizione centrale per un evitabile fallo di Morelli su Damm. Quest’ultimo calcia forte, ma centrale, e Martino respinge a pugni uniti. A 3:50 dal secondo riposo Ryan avanza, si accentra e da centrocampo scocca una bomba che s’insacca a fil di palo a mezza altezza. 4-3 per i lametini. A suonare subito la scossa per i suoi è Giampietrò, il cui siluro è alzato in angolo da un sempre attento e reattivo Martino. Poco dopo diagonale di Bruno Xavier corretto in rete, da pochi passi, in spaccata da Damm. Di nuovo equilibrio che dura anche stavolta poco, dato che Balinha trasforma magistralmente un tiro libero da centrocampo per eccesso di possesso palla del portiere Giampietrò in palleggio nella propria metacampo.

Dopo appena 20’’ dall’inizio dell’ultima frazione, l’arbitro estrae addirittura il “rosso” a Morabito per fallo su Damm. Quest’ultimo calcia nuovamente forte e centrale e il portierino lametino respinge d’istinto. In inferiorità numerica arriva ugualmente, dopo una quarantina di secondi, il 5-5 di Eudin. Lamezia torna così a giocare con lo stesso numero di beachers degli avversari. Giampietrò, appena non pressato, ha il tempo di mirare lo specchio e battere Martino dalla media distanza: 5-6. Ryan sfiora il palo in acrobazia a Giampietrò battuto, quindi risposta siciliana con il palo invece centrato da Eudin. Stavolta è Martino a godere di spazio libero per avanzare in palleggio: il palo salva Catania. A 21’’ dal fischio finale Eudin sradica palla e insacca in diagonale il definitivo 5-7. Anche stavolta solo i complimenti e nessun punto in saccoccia per i lametini.

A fine gara, ai microfoni dei colleghi di Beach Soccer Italia, capitan Morelli afferma che “usciamo da questa tappa con zero punti, ma consapevoli che dobbiamo lavorare tanto per migliorare. Sono comunque orgoglioso dei sacrifici che stiamo facendo assieme ai compagni e sono convinto che da qui alla fine ci toglieremo qualche soddisfazione. Cosa ci è mancato per fare qualche punto? Un po' di fortuna e un po' di esperienza, essendo la squadra composta da tanti ragazzi emergenti che sono sicuro avranno un futuro roseo, Ma ovviamente in questi casi occorre pazienza”.

Ferdinando Gaetano