Serie C1 Calcio a 5, vittoria al cardiopalma dell'Icierre Lamezia che mantiene salda la vetta

Paola – Gara vietata ai deboli di cuore, quella andata in scena oggi pomeriggio, presso la Palestra “T. Maiorano” di Paola, tra i locali della Domenico Sport e l’Icierre Lamezia. Il big match valevole per la quintultima giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5 maschile, non ha tradito le attese, essendosi giocato sul filo dell’equilibrio. I cosentini si sono confermati compagine tosta ed agguerrita, tanto da andare al riposo in vantaggio di stretta misura. La sfida sembrava poi mettersi ulteriormente in salita per Verso e compagni quando una sfortunata autorete di Muraca portava i padroni di casa sul 2-0. . Ma un’Icierre indomita riequilibrava il risultato nel giro di una manciata di minuti grazie alle reti di Villella e Davì Trindade. A 2’ dal termine Muraca ribaltava completamente lo svantaggio iniziale ed i tre punti sembravano ormai in saccoccia. Invece i paolani la riagguantavano a 30” dal suono finale della sirena con il quinto di movimento. Tutto ormai lasciava presagire la divisione della posta, tutto sommato giusta per quanto vistosi sul campo, quando i lametini rubavano palla in pressing sulla trequarti e ancora Villella finalizzava il due contro uno a tu per tu con Lambrè.

Icierre che resta, così, saldamente in vetta con 60 punti. Insegue, a 54, il Reggio Calabria C5, che dalle 18:30 sta disputando il derby cittadino con il Rhegion 703 FC. In caso di successo, come tutto lascia presagire in virtù del netto divario tecnico esistente tra le due squadre dello Stretto, rimarrebbe sempre di tre lunghezze il divario tra le prime due. Ricordiamo che adesso mancano solo quattro giornate al termine e che all’ultima, in programma sabato 18 aprile, ci sarà proprio lo scontro diretto, probabilmente decisivo, tra Icierre Lamezia e Reggio Calabria C5. Decisamente staccata, in terza posizione con 45 punti, la Domenico Sport. Il regolamento prevede che la prima classificata è promossa direttamente in B2, mentre seconda, terza, quarta e quinta disputeranno i play-off e la vincente accederà a quelli della fase nazionale. Stagione da incorniciare, sin qui, per i ragazzi del presidente Elio Pellegrino, i quali nel prossimo fine settimana saranno impegnati nella Final Four Nazionale di Coppa Italia di categoria, in programma nelle Marche. A contendersi il prestigioso trofeo saranno Montello Futsal, Chemiba Cerreto D’Esi, Victoria Solofra e, per l’appunto, Icierre Lamezia. Verso e compagni esordiranno sabato 21 marzo alle 11:00, quando, in semifinale, dovranno vedersela con i campani del Victoria Solofra al PalaChemiba di Cerreto D’Esi, Comune di poco più di 3000 abitanti della provincia di Ancona. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale youtube della Divisione C5.

In settimana, intanto, altra prestigiosa soddisfazione per il club lametino. Il classe 2006 Diego Muraca è stato convocato, assieme ad altri ventisei calciatori, dal CT della Nazionale di beach soccer Emiliano Del Duca in vista del primo raduno stagionale, in programma, da lunedì 23 a venerdì 27 marzo, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Ma torniamo alla gara di oggi pomeriggio in quel di Paola. Primo tempo equilibrato e senza grandi occasioni da rete. Sono comunque gli ospiti ad andare per due volte vicinissimi al gol. Giovanni Chiappetta salva sulla linea di porta il tiro a botta sicura di Verso. Poi Villella, su assist di Davì, di testa mette di un soffio sopra la traversa. A meno di un minuto effettivo dal riposo, è invece la Domenico Sport a rompere la parità iniziale: tiro-cross radente di Giovanni Chiappetta sul secondo palo, dove Mirko Chiappetta insacca da pochi passi.

In avvio di ripresa Pasquale Giampà, in ripartenza, aggira Lambrè in uscita ma poi, defilato, non inquadra lo specchio incustodito. Dopo poco più di 7’, contropiede locale: Alessandro Chiappetta mette al centro dove Muraca, nel tentativo di chiudere la linea di passaggio avversaria, in scivolata gonfia la propria rete. I neroverdi non si scoraggiano. La dea bendata non sembra proprio dalla loro parte quando Davì Trindade colpisce due legni consecutivi. Non sbaglia Villella il quale accorcia su passaggio di Verso. Un gran tiro dalla distanza di Trindade vale invece il 2-2. Villella perde una palla velenosa, ripartono i cosentini ed è decisiva la chiusura in scivolata di Davì Trindade. Pezzo di bravura di Verso che con due deliziosi sombreri apparecchia per Muraca il quale spreca angolando troppo la mira. Il classe 2006 si riscatta quasi subito però. Riconquista palla, avanza e insacca con un chirurgico rasoterra. La Domenico Sport mette il quinto di movimento ed a 30” dal termine proprio questi, Paolino Chiappetta, appostato accanto al palo, di sinistro riesce a farla passare tra Martino ed il ferro. Ma le emozioni non sono ancora finite. A soli 2” dal suono della sirena, Villella mette dentro il definitivo 3-4.

DOMENICO SPORT – ICIERRE LAMEZIA 3 - 4

DOMENICO SPORT: Lambrè, Chiappetta R., Chiappetta G., Chiappetta M., Chiappetta A., Chianello, Maio, Chiappetta P., La Scala, Panaro, Santoro. Allenatore: Chiappetta G.

ICIERRE LAMEZIA: Martino, Giampà P., Villella, Davì Trindade, Calindro, Muraca, Gagliardi, Verso, Verardi, Fiorentino, Piraino, Giampà L. Allenatore: Pellegrino

ARBITRO: Luca Gatto di Lamezia Terme e Vito Mazzara di Reggio Calabria. Cronometrista: Andrea Santoro di Paola

RETI: 19’ 09”pt Chiappetta M. (DS); 7’20”st Muraca aut. (DS), 11’st Villella (IL), 14’st Trindade (IL), 18’st Muraca (IL), 19’30”st Chiappetta P. (DS), 19’58”st Villella (IL)

NOTE: ammoniti Chiappetta G. (DS), Verso (IL), Villella (IL), Chiappetta M. (DS), mister Pellegrino (IL), Giampà P. (IL)

Ferdinando Gaetano