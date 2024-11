Serie D, il Sambiase all’esame Reggina: domani l’atteso derby al “Granillo”

Lamezia Terme – Trasferta quanto mai suggestiva per il Sambiase, di scena al “Granillo” di Reggio Calabria per il match contro la corazzata Reggina, squadra dal blasone chiaramente importante attualmente in lotta per la vetta del campionato di Serie D. Un derby abbastanza impegnativo per i giallorossi, reduci comunque da un buon momento di forma condito da quattro risultati utili consecutivi, tra cui l’ultima convincente vittoria casalinga contro la Nuova Igea Virtus. Una serie avviata contro l’allora capolista Scafatese, perché, fin qui, i ragazzi di Claudio Morelli hanno già dimostrato di saper far male alle grandi, come certificato anche dagli exploit di inizio stagione contro Siracusa e Vibonese. Un trend che il tecnico spera di confermare anche domani, nella sfida forse più affascinante di questo girone d’andata, in cui il Sambiase, non a caso, potrà contare sulla presenza massiccia dei propri tifosi, segno tangibile del grande entusiasmo intorno alla squadra: “Lo reputo un grande attestato di stima nei nostri confronti – afferma Morelli in conferenza stampa – perché significa che stiamo facendo bene. Credo, infatti, questa squadra stia dando belle soddisfazioni ai suoi tifosi, lecito dunque aspettarsi una gara importante, in cui i loro beniamini faranno di tutto per uscire dal “Granillo” innanzitutto a testa alta e, magari, anche con qualche punticino. Anche perché sarebbe davvero un evento storico per i colori giallorossi”. Non sarà però facile, perché affrontare una squadra come la Reggina, dai trascorsi importanti in Serie A, in uno stadio come il “Granillo”, rappresenta qualcosa che metterebbe in soggezione chiunque: “Domani saremo di scena in un palcoscenico importante – prosegue il tecnico – che ha visto grandi campioni, un campo che ha ospitato l’élite del calcio italiano. Ma, al di là del passato, nel caso della Reggina, parliamo di una squadra costruita per vincere, composta da elementi già in grado di conquistare il campionato anche in categorie superiori, quindi dovremo disputare la classica partita perfetta. C’è chiaramente il rischio possano tremarci le gambe, ma cercheremo di evitarlo, perché arrivare a questo appuntamento, con questa classifica e con questo entusiasmo intorno a noi ci dà grande soddisfazione, dunque sono convinto sforneremo una buona prestazione, almeno sotto il profilo dell’atteggiamento. Poi il risultato – conclude – dipenderà da tanti fattori”.

Di seguito i convocati del Sambiase per la sfida del “Granillo” di Reggio Calabria:

Portieri: Giuliani, Grisendi

Difensori: Colombatti, Dell’Acwua, Frasson S., Frasson V., Morra, Perri, Strumbo

Centrocampisti: Caporello, Carella, Mazza, Piriz, Solomon, Tiveron

Attaccanti: Cataldi, Umbaca, Crucitti, Persico, Zerbo, Munoz, Ferraro.

Dirigerà l’incontro il sig. Vittorio Emanuele Teghille di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Angelo Di Curzio e Vickraj Andrea Gookooluk di Civitavecchia. Calcio d’inizio ore 14.30.

Francesco Sacco