Serie D, il Sambiase ferma anche la Reggina: 1-1 al “Granillo”

Reggio Calabria – Un ottimo Sambiase ferma la Reggina in casa e torna dal “Granillo” con un punto prezioso che ne conferma lo status di bestia nera delle grandi. Succede tutto nel primo tempo a Reggio Calabria: padroni di casa in vantaggio dopo appena un minuto con Barranca, bravo a infilare Giuliani da posizione defilata; al 39’ il pari giallorosso firmato Umbaca, alla terza rete in sette giorni. Club delle Due Torri in quinta posizione a quota 17 punti.

La gara del “Granillo” inizia subito in salita per i giallorossi che, dopo appena un minuto, pagano cara una disattenzione sugli sviluppi di una rimessa laterale e subiscono la rete del vantaggio amaranto con Barranco. Al 14’ si vede il Sambiase: bella trama offensiva che si conclude con il tiro-cross di Caporello respinto da Martinez. Al 19’ ci prova Ragusa da fuori area: tentativo alto. Al 33’ conclusione di Zerbo dalla distanza, para Martinez. Sette minuti più tardi arriva il pari giallorosso: azione personale di Carella e palla forte messa in mezzo per Umbaca che, di destro, non sbaglia. Nella ripresa, il primo tiro pericoloso è del Sambiase: punizione di Zerbo al 56’, Martinez risponde e devia in corner. Al 71’ gioco di gambe di Urso e cross in mezzo per la testa di Barranco: Giuliani blocca senza problemi. Al 73’ calcio di punizione di Urso diretto all’incrocio dei pali e neutralizzato egregiamente dall’estremo difensore giallorosso. All’83’ ancora Urso pericoloso con un tiro dalla distanza che termina, però, fuori. Nel finale, prima dell’espulsione di V. Frasson e Forciniti, ci prova Ferraro da fuori area, murato dalla retroguardia amaranto.

Reggina – Sambiase 1-1

REGGINA: Martinez, Adejo, Salandria (Curiale, 31’ st), Cham, Barranco, Ragusa (Porcino, 36’ st), Barrillà (Urso, 20’ st), Bonacchi (Renelus, 1’ st), Forciniti, Girasole, Perri (Mariano, 1’ st). A disp. Katsaros, Vesprini, Ba, Ingegneri. All. Pergolizzi

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello, Colombatti, Strumbo, Piriz, Carella (Solomon, 1’ st), Ferraro, Zerbo (Munoz, 34’ st), Umbaca (V. Frasson, 42’ st). A disp. Grisendi, Persico, Morra, Mazza, Tiveron, Crucitti. All. Morelli

Marcatori: Barranco 2’, Umbaca 40’

Arbitro: Teghille da Collegno, assistenti Di Curzio (Civitavecchia ) e Gookooluk (Civitavecchia)

Note: ammoniti Bonacchi (R), Perri (S), Caporello (S), Adejo (R). Al 92esimo espulsi V. Frasson (S) e Forciniti (R). Angoli 6-4. Recupero 2’, 4’.

F. S.