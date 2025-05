Tappa Regionale del Campionato Italiano di AirBabminton a Paola

Lamezia Terme - Continua l’attività di Badminton nella regione sotto l’entusiasmo e la spinta instancabile del CR Calabria presieduto dal Prof. Adelino Liuzzi. A prendere la scena, la città di Paola dove, organizzata dalla Pol. Azzurra Paola con l’ausilio della FIBa, domenica scorsa si è svolta la Tappa Regionale del Campionato Italiano di AirBabminton. Un appuntamento importante che apre la stagione all’aperto di questo bellissimo sport sempre in voga amatorialmente sulle spiagge ma ora anche a livello agonistico. Presso la struttura del Chianello Sport Center, a cui vanno i ringraziamenti degli organizzatori per la disponibilità e la collaborazione, si sono dati battaglia tanti Badmintonisti desiderosi mi mettersi in mostra anche all’aperto dove le condizioni sono chiaramente molto diverse per far viaggiare il volano da una parte all’altra della rete. Una tappa molto partecipata con la presenza di tanti appassionati e genitori oltre che del già citato Presidente Regionale della FIBa, del Consigliere del Comitato Regionale, Francesco Naccarato e del Fiduciario Provinciale di Cosenza Davide Cafarelli.

Al termine della giornata al primo posto si è classificata l’ASD SCORZA Cosenza Team Verde con gli atleti Marsico Andrea, Iusi Marco e Rinaldi Eugenia. Un gradino più giù l’ASD SCORZA Cosenza Team Blu con Forte Alessandro, Elia Pierino e Elia Isabelle, mentre sul terzo gradino i padroni di casa dell’ASD POLISPORTIVA AZZURRA Paola Smash Èlite con Federica Citino, Emilio Luppoli e Antonio Marrelli. Fuori dal podio al quarto posto l’ASD Scorza Team Giallo ed al quinto ex-aequo l’ASD Scorza Team Rosso, l’ASD Polisportiva Azzurra All Stars e l’ASD Plays Lamezia Dream Team.