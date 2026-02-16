Terza vittoria consecutiva per la Sideco Basketball Lamezia che vince tra le mura casalinghe contro Ccb Catanzaro 66-63

Lamezia Terme - "Una partita vinta con il cuore, credendoci dal primo ingresso in campo fino al suono finale della sirena. Senza fermarsi e senza cedere". La Sideco Basketball Lamezia ha conquistato la terza vittoria consecutiva con tre punti di vantaggio e altri due guadagnati in classifica e contro un’altrettanta agguerrita Ccb Catanzaro nella diciannovesima giornata del campionato di DR1. 66-63 il punteggio sul tabellone in un Palagagliardi stracolmo che non ha mai smesso di tifare, gridare e battere tamburi. "In questa partita, come tutte le squadre di Catanzaro abbiamo trovato avversari grintosi e che giocano a pallacanestro – ha detto coach Davide Piccione. Ma anche per noi la grinta era necessaria, assieme alla chiave di questa vittoria, ovvero il gioco di squadra".

Un lavoro di squadra che in momenti cruciali ha saputo compattarsi e non cedere. "I ragazzi hanno dato l’anima in campo ed è quello che facciamo in allenamento. C’è molto affiatamento e che può solo migliorare. La squadra si è comportata benissimo soprattutto dopo la mia espulsione. La mia reazione è stata esagerata e chiedo scusa agli arbitri, alla mia squadra e al pubblico" conclude Piccione. I lametini, raccontano in una nota "hanno giocato con pazienza, sfruttando i minuti preziosi, specie negli ultimi decisivi secondi che decretavano la fine della gara. Circolazione di palla e calma negli schemi, non senza qualche momento concitato fatto di alte tensioni, hanno fatto sì che si arrivasse, difesa su difesa, punto su punto, alla vittoria. In doppia cifra Molinaro (21) e il capitano Cerra (17). Ma non ci sarebbe stata vittoria senza la squadra. Tifosi compresi".

Prossima gara: Scuola Basket Viola vs Sideco Basketball Lamezia, domenica 1 marzo, ore 16.00 Reggio Calabria

Sideco Basketball Lamezia vs Ccb Catanzaro 66-63 (17-15; 14-21; 22-11; 13-16)

Sideco Basketball Lamezia: Molinaro 21, Cerra 17, Diano 8, Antonicelli 4, Bova L. 4, Lazzarotti 3, Mazzei 3, Vescio 2, Bova S. 2, Verso 2, Fazzari, Torcasio. All. Piccione. Ass. Mammoliti.

Ccb Academy Catanzaro: Pistoia 25, Agosto 10, Lucia 10, Corradino 5, Zamboni 5, Pullano C. 4, Rotella 2, Pecoraro 2, Silipo 0, Apuzzo 0, Pullano G., Mazzocca. All. Ceroni.