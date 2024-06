Tre giovani calciatori lametini convocati nella Rappresentativa regionale under 17

Lamezia Terme - I giovani calciatori dell’ASD Calcio Lamezia Giuseppe Gigliotti, Mattia Perri e Antonio Stella sono stati convocati a prendere parte alla 3° Edizione del Trofeo “Benedetto Piras”, nella Rappresentativa Regionale Under 17. Partiti sabato alla volta della Sardegna per disputare la terza edizione del Trofeo, organizzato dal Comitato Regionale locale, la Calabria, inserita nel gruppo B, affronta il Piemonte, la Sardegna e la Liguria. Nel girone A, invece, sono state inserite Lazio, Sicilia, Toscana e Umbria. Dopo la prima fase eliminatoria, le due prime classificate di ogni gruppo disputeranno le gare di semifinale e, infine, le due che rimarranno in corsa si contenderanno il trofeo nella finale di venerdì 21 giugno a Castiadas.

Il Programma

Lunedì 17/06/2024 ore 17 PIEMONTE - CALABRIA a Cardedu (NU)

Martedì 18/06/2024 ore 17 SARDEGNA - CALABRIA a Castiadas (SU)

Mercoledì 19/06/2024 ore 17 LIGURIA - CALABRIA a Settimo San Pietro (CA)

SEMIFINALI 20/06/2024

Vincente Girone A - 2° Classificata Girone B a Castiadas (SU)

Vincente Girone B - 2° Classificata Girone A a Villasimius (SU)

FINALE

21/06/2024 a Castiadas (SU)