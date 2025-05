Tre titoli regionali al femminile per la Libertas Lamezia nella gara di Cosenza

Cosenza - Sabato e Domenica si sono svolti nel campo scuola di via degli stadi a Cosenza i campionati di societa’ su pista riservati agli atleti delle categorie esordenti. Nella gara dei metri 50 titolo per Aurora Da Silva con il tempo di 8.31, Nella gare dei metri 600 titolo per Bianca Matrella con il tempo di 2’ 14’’ e infine nel Kilometro di marcia titolo per Maria Chiara Domizi con il tempo di 7’01

A fine manifestazione le tre atlete sono state premiate dal presidente della FIDAL Calabria Prof. Vincenzo Caira con la maglietta ricordo e relativa medaglia complimentandosi con le ragazze e con i tecnici della Libertas per il lavoro che svolgono giornalmente. Notizia positiva anche da Tropea dove l’atleta Vincenzo Falvo categoria masters 65 si i e’ classificato al primo posto.