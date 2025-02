Consigliere Mastroianni (Lega Lamezia): "Amministrazione aderisca a censimento nazionale impianti sportivi"

Lamezia Terme - "La Regione Calabria in ottemperanza al protocollo d’intesa sottoscritto il 28 marzo 2024 tra la Società Sport e Salute e la Conferenza delle Regioni ha avviato il percorso di raccolta dati e aggiornamento del censimento nazionale degli impianti sportivi a cui però, ad oggi, il Comune di Lamezia Terme non ha inteso rispondere nonostante i numerosi solleciti". Così, in una nota, il consigliere comunale della Lega Antonio Mastroianni che, aggiunge: "Il censimento in questione pone come obiettivo quello di ottenere una mappatura completa, aggiornata ed omogenea degli impianti sportivi esistenti, quello di condividere un sistema unico di raccolta dei dati, fornire uno strumento di pianificazione territoriale e di indirizzo delle risorse economiche, produrre rapporti periodici sulla situazione degli impianti sportivi oltre che fornire un servizio al cittadino sui luoghi dove fare attività sportiva. Tale progetto quindi nasce dall’esigenza di disporre di un quadro completo e aggiornato delle strutture sportive esistenti sul proprio territorio".

Ad oggi, prosegue: "inspiegabilmente, il nostro comune non ha inteso rispondere indicando un proprio referente nonostante i numerosi solleciti e cosa ancora più grave sapendo che la mancata adesione comporta con ogni probabilità l’esclusione dalla partecipazione ai futuri avvisi regionali inerenti gli investimenti nell’ambito dell’impiantistica sportiva. Come gruppo consiliare Lega Salvini Premier abbiamo inoltrato una interpellanza facendo quindi un appello al sindaco e all’attuale amministrazione di adempiere e aderire a quanto chiesto dalla Regione Calabria entro la data ultima del 3 marzo 2025 al fine di evitare di essere esclusi da futuri finanziamenti".