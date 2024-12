Incontro dei Giovani Democratici di Lamezia: "Rilancio per una visione concreta per il futuro della città"

Lamezia Terme - I Giovani Democratici di Lamezia si sono riuniti per discutere il rilancio della proposta politica "attraverso una visione innovativa e concreta per il futuro della città".

"In un momento storico - evidenziano in una nota - segnato da tensioni e incertezze, abbiamo scelto di concentrarci su un progetto a lungo termine, basato su idee solide e obiettivi chiari. L’evento del 31 ottobre ha rappresentato un punto di svolta, avviando un dibattito profondo con associazioni e realtà locali. Da questo confronto è emersa una bozza di programma articolata in dieci macro temi, che costituisce la base per il nostro lavoro futuro. La prossima tappa sarà il 22 dicembre, quando incontreremo gli imprenditori locali per arricchire e integrare questa bozza, consolidando una visione di città che punti su sviluppo, sostenibilità e innovazione".

"La nostra priorità - dichiarano - è chiara: le idee al centro, non i nomi. Lamezia merita un programma ambizioso, che metta in cima all’agenda temi fondamentali come: l’Intelligenza Artificiale, applicata anche alla risoluzione dei problemi amministrativi, per semplificare e rendere più efficiente la macchina comunale; infrastrutture tecnologiche di ultima generazione, come il 5G e la fibra ottica, indispensabili per una città moderna e competitiva; sostenibilità ambientale ed economia circolare, per uno sviluppo che rispetti il territorio e valorizzi le sue risorse; trasformazione digitale e nuove tecnologie non sono un’opzione, ma una necessità. Lamezia deve guardare avanti, con coraggio e pragmatismo.È necessario associare grandi opere all’ordinaria amministrazione, che in questi anni è venuta meno".

Il calo demografico, la disoccupazione ai minimi storici e la fuga di cervelli rappresentano, secondo i Giovani Democratici di Lamezia: "sfide drammatiche che devono essere affrontate con proposte concrete e una visione ambiziosa. Noi siamo fiduciosi che, con una squadra giovane, motivata e desiderosa di fare il bene della città, si possano raggiungere risultati importanti. Ribadiamo l’importanza delle idee e non del totonomi, il desiderio di ambire in una città moderna e non di perire in vecchi rancori trentennali. In questa occasione, inoltre, abbiamo affrontato il tema delle amministrative 2025. Pur apprezzando le candidature attualmente in campo e il valore delle persone coinvolte, esprimiamo il nostro desiderio verso una candidatura giovane, unitaria e capace di rompere gli schemi del passato. È essenziale che le divisioni vengano superate in favore di una visione condivisa che possa rappresentare, con forza e innovazione, il futuro della nostra città. Lamezia ha tutte le potenzialità per diventare una città per i giovani, aperta al futuro e capace di valorizzare le proprie risorse. Noi continueremo a lavorare con determinazione affinché questa visione diventi realtà".