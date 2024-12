Lamezia, appello del segretario provinciale Pd Giampà: "Riprendere insieme il cammino per bene della città"

Lamezia Terme - "La condizione attuale di Lamezia Terme è drammatica, l’esperienza amministrativa della destra è infatti fallimentare con la città che ha perso la sua centralità, non coltiva il rapporto con i comuni vicini, non garantisce l’ordinario, non asseconda prospettive di crescita e sviluppo, è del tutto ininfluente nel contesto regionale". Così, in una nota, il segretario provinciale Pd Domenico Giampà che, prosegue: "questa premessa, condivisa dall’opinione generale dei lametini, deve essere il punto di partenza di ogni ragionamento che sia autenticamente finalizzato alla costruzione di una alternativa di governo".

Per Giampà "il Partito Democratico ha l’obbligo di ragionare con equilibrio, senso di responsabilità, piena consapevolezza del fatto di essere – come partito – l’architrave su cui poggiare ogni prospettiva di cambiamento e buon governo, chiesta innanzitutto dai lametini. Ecco perchè faccio appello a tutti affinchè ogni confronto sia ricondotto nell’alveo della politica, rigettando iniziative singolari e personali, rifiutando la logica del dossieraggio, arginando il protagonismo di chi pensa che la politica sia materia da salotto, da circolo culturale, da magari forbiti ma comunque inconcludenti ragionamenti, il cui unico risultato – peraltro – è quello di intorbidire le acque. La politica è invece passione, impegno diretto per e nelle comunità, sacrifico, capacità di ascolto. Ed è questo il senso del mio ruolo da commissario che non ha alcuna intenzione di prevaricare o di imporre punti di vista che non siano il frutto di un percorso condiviso. A Lamezia Terme c’è, infatti, bisogno del contributo di tutti nessuno escluso, ciascuno con la sua specificità ed in ragione del proprio impegno in questi anni. Non farlo significa consegnare la città ad una destra capace di generare macerie amministrative ma che in questi giorni tronfiamente gongola nella speranza di arrivare alla campagna elettorale senza valide alternative".

Il Partito Democratico, sostiene infine il segretario, "ha l’obbligo, oggi, di un surplus di responsabilità, non servono alchimie, posizionamenti nascosti, stucchevoli contrapposizioni, fratture apparentemente utili a qualcuno ma di fatto solo dannose per tutti. Ecco perchè rinnovo, con la forza di essere un militante del PD prim’ancora che un dirigente ed un amministratore locale, un accorato appello alla comunità democratica lametina, riprendiamo assieme un percorso che può e deve portarci ad assumere l’onere e l’onore di guidare Lamezia Terme che sarebbe, in ordine di tempo, l’ultima delle grandi città calabresi a guida del centrosinistra".