Lamezia, De Biase (FI): "Impegno verso percorso Europeo vincente"

Lamezia Terme – “Il Berlusconismo, così come espresso durante il distruttivo terremoto, è ancora apprezzato. Dopo il risultato in Sardegna, ed ora anche in Abruzzo, non possiamo non fare i complimenti alla rinnovata impostazione di Forza Italia”. Così, in una nota, il coordinatore FI Lamezia Salvatore De Biase che, aggiunge: “Un lavoro certosino su tutto il territorio Nazionale, che conferma la risalita del Partito che già Berlusconi aveva portato ai vertici della Nazione, ed ora si dà una nuova identità, più centrista e cristiana, per continuare ad essere, il partito moderato, di garanzia del futuro. Un partito che può e sa governare in Italia ed in Europa, basato sugli ideali, non solo del grande Presidente Berlusconi, ma anche di quei centristi democratici cristiani, che non vanno soltanto dietro al democratico simbolo dello scudo crociato, ma anche dietro i valori ed alle identità di Don Sturzo, Alcide De Gasperi, Aldo Moro e Giorgio La Pira”.

Per De Biase “Forza Italia, su questi principi, in provincia di Catanzaro, registra oggi un gran numero di nuove adesioni, alcune molto importanti, “specie sul territorio lametino” dove la nuova fase del presidente Occhiuto, nel portare in alto la Calabria, è più che visibile. L'esempio del Presidente, il suo impegno da Vice Segretario del Partito e la grande dedizione per la Calabria, hanno dato fiducia ai cittadini lametini, che nel segno di una morale cristiana e dalla voglia di rinascere, stanno aderendo a Forza Italia. Questo è il pensiero che assieme al gruppo dei consiglieri e assessori di appartenenza, rivolgo al presidente Occhiuto, nelle vesti di Coordinatore di F I lametino, nonché al coordinatore Cannizzaro, al Provinciale Marco Polimeni, ed al Presidente Anci Calabria Rosaria Succurro. E siamo solo all'inizio! Il mio impegno certamente, non verrà meno nel voler contribuire verso un percorso Europeo vincente, convinto anche, che la Calabria, alle prossime Europee, si candiderà con il desiderio di dare forte voce in Europa attraverso il Partito Popolare”.