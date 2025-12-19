Lamezia, De Biase (Forza Italia): "Inizia una nuova fase, dell’ascolto e della proposta"

Lamezia Terme - Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Salvatore De Biase, in una nota parla di una “nuova Forza Italia, ripartita nel 2024 e coordinata dal sottoscritto, ha mostrato vivacità e risultati nei vari appuntamenti elettorali. L'elenco è lungo. Alle Europee c'è stata la vittoria di Giusi Princi; alle comunali di Lamezia Terme l'affermazione del sindaco Murone a guida di una coalizione di centrodestra; al Consiglio Regionale della Calabria, in una campagna elettorale da sempre condotta “con la testa e con il cuore”, c’è stato il trionfo del Presidente Occhiuto e, per la parte lametina, del neo consigliere Emanuele Iona’, oggi eletto presidente della Quinta Commissione (Cultura, Istruzione, Turismo). Figure altamente qualificate e motivate e un partito, Forza Italia, fortemente ancorato ai valori tradizionali, cattolici ed europeisti, scelti dall’elettorato per potenziare il percorso di crescita economico ed occupazionale già in atto”.

De Biase, come coordinatore, a nome dell’intero partito, afferma: “nell’offrire il miglior augurio di buon lavoro, sono sicuro che per la Regione e, per Lamezia Terme in particolare, inizia una nuova fase, dell’ascolto, della proposta e dell’attenzione su tutte le dinamiche che possono incidere positivamente sul territorio”. Infine, invita “la cittadinanza a partecipare questa sera alle 18:30 all’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia, in via Adige, per ribadire i nostri valori e, nell'occasione, scambiarci i migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo”.