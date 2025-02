Lamezia, De Sarro (Calabria Azzurra): “Terme di Caronte risorsa non valorizzata”

Lamezia Terme – “Lamezia Terme, una città che nel nome ‘Terme’ riporta la maggiore peculiarità che si trova nel nostro territorio. Purtroppo, ad oggi non si è stati in grando di creare il giusto afflusso turistico che meriterebbe l'intera area”. È quanto afferma in una nota Francesco De Sarro, Segretario Cittadino di Calabria Azzurra.

“Le Terme di Caronte rappresentano una chiara risorsa dal grande spessore che purtroppo non è stata mai valorizzata – aggiunge - In questi anni non si è mai pensato a tutto ciò che esse possano offrire, ovvero, alla forte capacità attrattiva e turistica che possiedono; ma non solo. Le Terme rappresentano anche una forte attrazione sanitaria, dovuta, alle caratteristiche curative che dispongono. Un nuovo rilancio dell'area termale lametina non solo porterebbe beneficio alla limitata area in cui insistono, ma a giovarne soprattutto dal punto di vista economico sarebbe l'intero hinterland lametino nel quale nascerebbero molte attività commerciali, con tutto ciò che ne comporta (posti di lavoro e maggiore entrate per il comune). Come Calabria Azzurra abbiamo l'obbiettivo di rilanciare l'intera area, attraverso una forte interlocuzione con la Regione Calabria portata avanti dal nostro riferimento in Consiglio Regionale l'On. Talerico”.

“Anche il nostro Comune però deve sostenere questa rinascita attraverso interventi mirati, a partire dai collegamenti. È necessario una collaborazione con la Multiservizi al fine di garantire maggiori corse quotidiane – conclude - Naturalmente tutto ciò deve partire dalla riqualifica dell'area esistente e da una progettazione di sviluppo che porti finalmente. Lamezia ad essere una città termale”.