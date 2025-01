Lamezia, Forza Italia Giovani: "Finalmente apertura della Casa dei Vini"

Lamezia Terme - "L’attesa della città trova finalmente una risposta concreta con l’inaugurazione della tanto attesa “Casa dei Vini”, che si apre alla comunità lametina. Questo progetto, tanto atteso e sperato, trova finalmente spazio e sensibilità nell’operato dell’amministrazione comunale, che ha avviato un programma in occasione della festa di San Biagio, come da tempo annunciato e voluto dall’amministrazione guidata dal sindaco Mascaro e dall’Assessore Luisa Vaccaro" è quanto si legge in una nota di Forza Italia giovani Lamezia

"Le giornate evento di “Vini & Sapori di Lamezia” - precisano - si terranno dal 31 gennaio al 3 febbraio presso l'Ex Enoteca Regionale e il Museo della Memoria, un’occasione unica per celebrare il nostro patrimonio enologico, e per dare visibilità ai prodotti tipici del nostro territorio. Un doppio plauso va, quindi, all’amministrazione. Il primo per l'apertura della sede “Enoteca, Casa dei Vini”, finalmente una realtà concreta per la città, e il secondo per l’organizzazione della manifestazione “Vini & Sapori di Lamezia”, che segna sicuramente un buon inizio. Questo evento potrebbe rappresentare un segno di ripresa, di continuità e di valorizzazione delle tradizioni locali, e – perché no – speriamo che diventi una costante nell’agenda della festa di San Biagio, come merita la nostra città".

"È fondamentale ribadire che i locali destinati a ospitare la “Casa dei Vini”, che tra l’altro ospiteranno l'iniziativa - aggiungono - furono acquisiti dal consiglio di amministrazione che vedeva tra i suoi membri la figura qualificatissima di Salvatore De Biase. Un impegno non indifferente fu profuso affinché la sede dell’Enoteca Regionale fosse destinata a Lamezia Terme. La “concessione in comodato d’uso gratuito” per l’allocazione della sede fu assegnata dall’allora sindaco Gianni Speranza. I locali dell’Enoteca sono arredati con elementi espositivi in ferro battuto e rame, che offrono una capienza complessiva di 350 alloggi per bottiglie, tra cui vini dolci, rossi, bianchi e rosé. I tavolinetti, di varie dimensioni e forme (rotondi, rettangolari, a mezza luna), sono realizzati in ferro battuto e color rame, con ripiani in vetro fumé, e contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente e raffinata".

"Sulla parete esterna dell’Enoteca, sopra il portone di accesso, è posta una targa in ferro ramato, illuminata da un faretto, con la scritta “Casa dei Vini di Calabria”. Sulle pareti laterali, inoltre, sono collocate altre targhe in plexiglass che riproducono la stessa scritta, a testimonianza dell’importanza di questa iniziativa. Oggi è giusto riconoscere merito all’amministrazione Mascaro per aver riabilitato e reso operativa una struttura che non ha esclusivamente un grande valore simbolico per la città, ma che segna anche l'inizio di una nuova prospettiva di crescita culturale e turistica. Il lavoro fatto fino ad oggi ci permette di guardare con fiducia a un futuro di valorizzazione del nostro territorio, del nostro patrimonio e delle nostre tradizioni".