Lamezia, il 27 novembre Consiglio comunale: tra i punti il Provvedimento di ripiano dopo le richieste della Corte dei conti

Lamezia Terme - Dopo le diatribe e le polemiche sullo stato reale dei conti del Comune di Lamezia, la massima Assemblea cittadina torna a riunirsi in prima convocazione giovedì 27 novembre alle 9, ed eventuale seconda il giorno dopo alle 10.30. Bilancio sempre al centro del dibattito politico-amministrativo che sarà oggetto di discussione al primo e al secondo dei 20 punti all'ordine del giorno: proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: “Provvedimento di ripiano di cui alle richieste istruttorie e documentali della Corte dei conti Sezione di controllo della Calabria”. Secondo punto, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2025-2025. Variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D.Lgs 267/2000”.

Quindi via via gli altri punti in discussione: Mozione avente ad oggetto: “Via del Progresso impianto di pubblica illuminazione”; Mozione avente ad oggetto: “Cda Sacal”; Mozione avente ad oggetto: “Bonus Asili Nido”, Mozione avente ad oggetto: “Riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dell'Italia e dell'Europa”; Mozione avente ad oggetto: “Concessione in uso all’Associazione Carnevale del capannone dell’ex sezione lavori comunale o altro locale idoneo per le attività preparatorie del Carnevale 2026”; Mozione avente ad oggetto: “Iniziative per la tutela della qualità delle acque e il miglioramento del sistema di depurazione in vista della stagione balneare 2026"; Mozione avente ad oggetto: “Adesione e attuazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Lamezia Terme”; Mozione avente ad oggetto: “Defibrillatori (Dae) pubblici”; Interrogazione a risposta scritta e/o orale avente ad oggetto: “Stato di degrado della Pineta, del Lungomare e della Spiaggia della Località “I Ginepri”- Richiesta di interventi urgenti di riqualificazione e accessibilità”; Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: “Stato dell’arte dei siti archeologici della città di Lamezia Terme con particolare riferimento al Castello Normanno-Svevo- Finanziamenti Pnrr-Prospettive della nuova amministrazione comunale”; Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: “Mal funzionamento impianto semaforico dell'incrocio via G. Murat e via S. Foderaro”; Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: “Inclusione sociale e scolastica”; Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: “Abolizione addizionale municipale dagli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, a partire dal 1° agosto 2024”; Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: “Stato di attuazione progetto “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Lamezia Terme” finanziato con fondi Pnrr”; Interrogazione a risposta orale avente ad oggetto: “Interventi di manutenzione del verde e delle strade”; Interrogazione a risposta scritta e/o orale avente ad oggetto: “Immobile comunale sito in vico I Garibaldi-Lamezia Terme"; Interrogazione a risposta scritta e/o orale avente ad oggetto: “Richiesta di informazioni sullo stato degli immobili dell’ex Comune/ex delegazione di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia e proposta di utilizzo dell’immobile di Nicastro”; Interpellanza a risposta orale avente ad oggetto: “Ritardi nell’assegnazione dei suoli cimiteriali e mancata applicazione del regolamento comunale di polizia mortuaria”.