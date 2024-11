Lamezia, iscritti al Pd contestano modalità campagna tesseramento e scrivono ai vertici del Partito

Lamezia Terme – In una lettera inviata ai vertici del Partito alcuni iscritti contestano le modalità per la campagna di tesseramento 2024 del Pd cittadino. “Il direttivo del Circolo della Città di Lamezia Terme – precisano Francesco Carito, Vittorio Paola, Fernando Miletta e Giovanni Gallo - riunitosi in data 30 ottobre 2024, ha proceduto alla costituzione dell'Ufficio Adesioni al fine di procedere alla campagna adesioni di cui all'oggetto ed ha, contestualmente, calendarizzato, a partire da lunedì 4 novembre 2024, assemblee/riunioni per raccogliere le adesioni nuove e rinnovi”.

“La costituzione dell'Ufficio Adesioni – continuano - non ha rispettato quanto esplicitato chiaramente dall'art. 9 del vigente regolamento del tesseramento laddove:" Presso ogni circolo è costituito un Ufficio Adesioni nominato dal Direttivo del circolo e rappresentativo del pluralismo interno, che affianca il Segretario del circolo per queste funzioni". Questa condizione – aggiungono - come peraltro già avvenuto lo scorso anno, rende intollerabile l'attuale gestione del Partito, già oggetto di contestazioni generalizzate e diffuse, da ultimo nell'assemblea degli iscritti dello scorso 7 agosto 2024 che ha obbligato gli organismi provinciali e regionali ad assumere provvedimenti specifici per rendere agibile la vita interna del Partito che, tuttavia ed a tutt'oggi, non hanno introdotto alcun elemento di discontinuità e responsabilità in una fase assai delicata anche per l'approssimarsi delle incombenti elezioni amministrative”.

“Tanto premesso si chiede che, immediatamente, si assumano provvedimenti adeguati non soltanto in ordine alla illegittima costituzione dell'Ufficio Adesioni ed a tutte operazioni conseguenti ma anche per gli stessi organismi del Circolo non più rappresentativi dell'intera e plurale comunità democratica lametina”. La lettera è stata inviata a Igor Taruffi, Responsabile nazionale organizzazione; Senatore Nicola Irto Segretario regionale del Pd Calabria, Giuseppe Peta responsabile regionale organizzazione del Pd; a Domenico Giampà, Segretario provinciale della Federazione di Catanzaro e ad Attilio Mazzei, presidente commissione di Garanzia della Federazione di Catanzaro.