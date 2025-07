Lamezia, Vescio (FdI) su primo consiglio comunale: "Al lavoro per la rinascita a 360 gradi della città"

Lamezia Terme – “L’insediamento del nuovo governo cittadino, guidato dal sindaco Mario Murone, non rappresenta un punto d’arrivo, ma è l’inizio, carico di grinta, di un percorso di buona amministrazione che, con impegno e grande senso di responsabilità, consentirà a Lamezia, città strategica, per posizione geografica e per le infrastrutture che insistono sul proprio territorio, di migliorare le attuali condizioni e di renderla parte attiva nella filiera istituzionale Provincia, Regione e Governo nazionale”. È quanto afferma, in una nota, Gino Vescio, coordinatore di Fratelli d’Italia – Lamezia all’indomani della prima seduta del Consiglio comunale che ha inaugurato la legislatura targata Murone.

“Formulo i più sinceri auguri di buon lavoro – prosegue Vescio – al sindaco Murone, al Consiglio e a tutta la squadra di governo che lo affiancherà in questi cinque anni che richiederanno sì sforzi significativi, ma che, ne sono certo, regaleranno alla città traguardi finora mai raggiunti in ogni ambito. Non può mancare, chiaramente, un messaggio speciale al vicesindaco Michelangelo Cardamone, a cui sono state affidate delle deleghe importanti come Patrimonio e Urbanistica, e a Giulia Bifano, che si occuperà di altri settori di peso, come Bilancio e Personale; due figure molto valide, conosciute e stimate in città per la loro preparazione e competenza, che daranno, senza ombra di dubbio, un apporto risolutivo al buon funzionamento della macchina comunale”.

Vescio, quindi, evidenzia le “qualità umane e professionali di Alessandro Saullo, Antonio Lorena e Giovanni Manuel Raso, i tre consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che siedono sugli scranni della massima assise cittadina”, e spende “parole di lode anche nei confronti di tutti i ventiquattro candidati, che hanno permesso a Fratelli d’Italia, alle elezioni comunali dello scorso giugno, di risultare, in maniera netta, primo partito della compagine del centrodestra. Un successo frutto di uno straordinario lavoro di gruppo sotto il sapiente indirizzo della nostra coordinatrice provinciale e regionale, Wanda Ferro, del consigliere regionale Antonio Montuoro e dell’assessore regionale e vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo. A loro – conclude Vescio – va un grande ringraziamento per la preziosa e costante presenza e per incarnare la funzione di bussola politica in questo cammino di rinascita a 360 gradi della nostra città”.