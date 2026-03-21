Auto sbanda e sbatte su guardrail, bilancio è di un morto e un ferito

Roccella Ionica (Reggio Calabria) - È di un morto ed un ferito grave l'incidente verificatosi stasera sulla statale 106 alla periferia sud di Roccella Ionica. Uno degli occupanti della vettura che ha sbandato sbattendo più volte contro il guardrail, è rimasto ferito in maniera molto grave e dopo le prime cure è stato trasportato nell'ospedale di Catanzaro.

Lui e la vittima, di 41 anni, originario di Caulonia ma residente a Marina di Gioiosa Ionica, viaggiavano su una Golf che improvvisamente, forse a causa della pioggia che ha reso viscido l'asfalto, è sbandata sbattendo più volte violentemente contro le barriere protettive ai lati della carreggiata. I due sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo e l'uomo è morto sul colpo. L'altro occupante è stato soccorso e portato prima nell'ospedale di Locri e adesso in quello di Catanzaro. Secondo quanto si è appreso le sue condizioni sono gravissime.