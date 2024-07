Immigrazione clandestina e riciclaggio, 47 arresti anche in Calabria

Salerno - La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare (in carcere e domiciliare) e divieto di esercizio della propria attività emessa dal locale Tribunale nei confronti di 47 persone, indagate, tra l'altro, per associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina, riciclaggio e utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Interessate le province di Salerno, Napoli, Caserta, Potenza Matera, Cosenza, Sassari, L’Aquila e Pesaro Urbino. Contestualmente, appartenenti al comando carabinieri per la tutela del lavoro e della guardia di finanza di Salerno stanno eseguendo un provvedimento di fermo di indiziati di reato nei confronti di 7 indagati per la violazione delle disposizioni contro l’immigrazione clandestina. Entrambi i provvedimenti sono collegati all’illecito utilizzo del cosiddetto click day legato al decreto flussi, a far data dal 2020. Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA