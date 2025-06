Incendio ad azienda vinicola di Nocera Terinese, indagini in corso. Sindaco invita cittadini a restare in casa - Video

Nocera Terinese - Un vasto incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio a Nocera Terinese. Le fiamme hanno avvolto le cantine dell’azienda vitivinicola Odoardi. Sul posto, sono giunti i Vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se si tratta di un incendio di natura dolosa o accidentale.

Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno avvolto e completamente distrutto la struttura in muratura con copertura in legno e pannelli coibentati, compromettendo anche gli impianti di imbottigliamento presenti all’interno.

Sul posto sono impiegate oltre 15 unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, supportate da due autobotti per il rifornimento idrico e da un’autoscala. L’intervento si è reso necessario per contenere le fiamme, evitare il propagarsi dell’incendio e mettere in sicurezza l’area. Attualmente l’incendio risulta sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai residui e la messa in sicurezza del sito. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo; al momento non si esclude alcuna ipotesi. Non si registrano feriti o danni a persone.

L'incendio ha sprigiontao una nube che ha invaso l'abitato circostante. Tanto che il sindaco, Saverio Russo, ha emanato un avviso urgente. "Si informa la cittadinanza - ha scritto sulla pagina Facebook del Comune - che, a causa di un incendio in corso nella località Campodorato (aree Gullieri e Fangiano), è fatto obbligo di rimanere all’interno delle abitazioni, tenendo porte e finestre chiuse, fino a nuova comunicazione ufficiale. Tale misura è adottata a scopo precauzionale, in attesa di verificare la natura delle sostanze coinvolte nel rogo e i potenziali rischi per la salute pubblica. Si invita la popolazione a non avvicinarsi all’area interessata e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali".