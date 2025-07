Incendio auto sindaco San Nicola Arcella, indagano i carabinieri

San Nicola Arcella (Cosenza) - Un incendio ha distrutto la scorsa notte l'automobile di Eugenio Madeo, sindaco di San Nicola Arcella, nel cosentino. La vettura era parcheggiata nei pressi dell'abitazione di Madeo. I vigili del fuoco hanno trovato l'auto completamente distrutta dalle fiamme, che si sono propagate in modo rapido. Sull'accaduto hanno avviato indagini i carabinieri della Compagnia di Scalea, che circa le cause del rogo, non escludono, al momento, alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

"Sull'incendio della mia auto non ho sospetti". Lo ha detto il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo. "Ai carabinieri - ha aggiunto Madeo - riferirò tutti i miei incontri più recenti per consentire tutte le indagini possibili".

Occhiuto, vile intimidazione contro sindaco San Nicola Arcella

"Solidarietà al sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo, al quale nella notte è stata data alle fiamme la propria autovettura. Una vile intimidazione sulla quale mi auguro possa essere fatta presto piena luce". Così, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. "La Regione - aggiunge - è vicina al primo cittadino Madeo e a tutti gli amministratori vittime di violenza. La Calabria onesta non indietreggerà di un millimetro contro chi vorrebbe ancora danneggiare l'immagine della nostra bellissima terra".