Cosenza - Incidente sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” a Paola. Sei i veicoli rimasti coinvolti nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e le Forze dell'Ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

