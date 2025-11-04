Incidente sulla Statale 283 a San Marco Argentano: un morto e un ferito

Cosenza - Un morto e un ferito grave rappresentano il bilancio di uno scontro frontale avvenuto in Calabria tra un camion e un'automobile. L'incidente si é verificato all'altezza di una curva lungo la statale 283 "delle Terme Luigiane", nel territorio del comune di San Marco Argentano. La persona deceduta si trovava alla guida dell'auto, mentre il ferito é il conducente del camion, che é stato trasferito in elisoccorso nell'ospedale di Cosenza, dove é stato ricoverato con prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruirne la dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA