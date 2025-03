Lamezia, danneggiata sede della candidata del centrosinistra Doris Lo Moro

Lamezia Terme - Ancora in fase di allestimento e già presa di mira. La sede del candidato a sindaco del centrosinistra, Doris Lo Moro, ubicata su corso Nicotera, è stata oggetto di un tentato furto nella notte, ad opera di ignoti tramite effrazione di una porta secondaria. A denunciare il fatto ai carabinieri che stanno indagando, l’ex segretario cittadino del Pd, Gennarino Masi che ha trovato una porta sul retro forzata, aperta e gravemente danneggiata. Dall’interno della sede non è stato portato via nulla. I carabinieri stanno esaminando le immagini di alcune telecamere presenti nella zona per cercare di risalire agli autori.

A.C.