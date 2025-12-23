Lamezia, scontro tra auto e furgone in via delle Rose: un ferito

incidente-at-15.09.13_83d48.jpg

Lamezia Terme - Incidente stradale in via delle Rose, incrocio via Stefanizzi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli: una Citroën C3 e un autofurgone Iveco Daily. Il conducente della Citroën è rimasto ferito ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera. Illesi il conducente e il passeggero dell’autofurgone.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme  è stato finalizzato alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti. Sul posto presenti la Polizia Locale e la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.

incidente-at-15.09.131_bc9a9.jpg

© RIPRODUZIONE RISERVATA