Lamezia, processo "Artemis" contro traffico di droga ed estorsioni con il rito abbreviato: le richieste di condanna per 35

Lamezia Terme – Si è tenuta oggi la prima udienza del processo “Artemis” per chi ha avanzato la richiesta di rito abbreviato per 35 che hanno optato per il rito alternativo. Davanti al GUP, la dottoressa Cafier, il Pm Romano Gallo ha discusso avanzando le richieste di condanna per tutte le posizioni. L’operazione “Artemis” - si ricorda - è scattata nel novembre dello scorso anno, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotta dai Carabinieri. 59 persone coinvolte su un totale di 86 indagati. Il processo per chi ha scelto il rito ordinario inizierà il 15 gennaio in aula bunker. Cinque hanno optato per il patteggiamento. Parti civili in questo processo si sono costituite, la Regione Calabria, il Comune di Lamezia Terme, il Ministero e l’associazione Vittime dei reati.

Ecco le richieste di condanna del Pm

Bruno Bertucci - 6 anni

Domenico Gian Luigi Bonali - 4 anni e 8 mesi

Simone Bonali - 2 anni

Bruno Cappellano – 14 anni e 3 mesi

Pasquale Cappello – 6 anni e 8 mesi

Simone Caruso – 16 anni

Francesco Catalano - 6 anni e 6 mesi

Antonio Cimino – 12 anni e 4 mesi

Francesco Cimino – 16 anni e 6 mesi

Salvatore Cimino – 7 anni e 6 mesi

Daniel Costa - 10 anni

Domenico Cracolici – 20 anni

Giuseppe Cracolici ‘96 – 8 anni

Giuseppe Cracolici ’02 – 7 anni e 20 giorni

Loredana Cracolici – 7 anni

Matteo Cracolici – 9 anni e 4 mesi

Luigi Cutrì – 10 anni

Giovambattista De Sarro – 8 anni e 6 mesi

Antonio Giampà – 2 anni e 2 mesi

Antonio Guadagnuolo – 8 anni

Alessandro Guerrieri – 1 anno e 4 mesi

Salvatore Iannelli – 15 anni

Moreno Mastantuono – 13 anni

Mazza Renato – 2 anni

Antonio Pagliuso – 5 anni e 4 mesi

Francesco Paolillo – 7 anni e 4 mesi

Vincenzo Pulice – 18 anni

Bruno Regio – 1 anno e 4 mesi

Alessandro Ruga – 10 anni

Antonino Saffioti – 14 anni

Giuseppe Saffioti – 7 anni e 4 mesi

Carlo Schipani – 1 anno e 4 mesi

Giuseppe Schipani – 12 anni e 2 mesi

Massimo Stella – 7 anni e 4 mesi

Fabio Vescio – 20 anni

Le indagini

L’indagine era partita nel novembre 2021, dopo l’arresto in flagranza di un piccolo spacciatore a Lamezia, e si è poi ampliata fino a delineare un articolato sistema criminale sul territorio. Le accuse vanno da associazione mafiosa, spaccio di droga, estorsione, corruzione, falsa testimonianza, incendio doloso e ricettazione. Le attività illecite si sarebbero sviluppate tra Lamezia Terme, Maida, Jacurso e Cortale, a cavallo fra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.

Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Renzo Andricciola, Michele Cerminara, Giuseppe Spinelli, Antonio Larussa, Lucio Canzoniere, Francesco Gambardella, Salvatore Cerra, Gianluca Careri, Tiziana D’Agosto, Domenico Ruscio, Giuseppe Mazza, Raffaele Mastroianni.