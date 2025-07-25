Reggio Calabria in ansia per Giorgia, 14enne scomparsa da sette giorni

Reggio Calabria – Apprensione, nel Reggino, per la scomparsa di Giorgia De Nuccio, 14 anni, studentessa. Non si hanno più notizie della giovane dalla notte tra il 17 e il 18 luglio 2025 quando la famiglia, non vedendola rientrare, ha lanciato l’allarme: “Chiunque abbia visto Giorgia o abbia informazioni chiami il 112”. Sono trascorsi ormai sette giorni e sale la preoccupazione per la giovane. Tanti gli appelli sui social per ritrovarla. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine sono in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA