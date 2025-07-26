Riprese all’alba le ricerche a San Mango d’Aquino, ancora nessuna traccia del medico Blaganò

San Mango d’Aquino – Sono riprese stamattina all’alba le operazioni di ricerca di Antonio Blaganò, 67 anni, medico in servizio alla guardia medica di Nocera Terinese del quale si sono perse le tracce nella notte fra mercoledì e giovedì. A dare l’allarme i familiari, che si sono rivolti alle forze dell’ordine e hanno lanciato un appello pubblico nella speranza di avere informazioni ed elementi utili alle ricerche.

“L’ultima volta - fanno sapere i familiari - è stato visto a Nocera Terinese, dove stava prestando servizio notturno come medico presso la Guardia Medica locale la notte tra mercoledì e giovedì scorsi. Si spostava a bordo di una Nuova Seicento blu, targa GY185KS, rinvenuta all’alba di venerdì 25 luglio, abbandonata in una stradina secondaria nei pressi di San Mango d’Aquino. Antonio ha lasciato in Guardia Medica tutti i suoi effetti personali, compreso il cellulare, circostanza che desta particolare preoccupazione”.

Sul campo da ieri a perlustrare la zona le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Polizia Locale e tanti volontari, sotto il coordinamento delle autorità competenti. Il Comune di San Mango d’Aquino, guidato da Gianmarco Cimino, è in stretta collaborazione con il Comune di Nocera Terinese e sono state attivate anche squadre di volontari.